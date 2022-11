O influenciador e jornalista Casimiro Miguel renovou o recorde de visualizações em uma transmissão ao vivo no YouTube brasileiro. No jogo da Copa do Mundo no Catar entre Brasil e Suíça, nesta segunda-feira, o número de aparelhos conectados reproduzindo a live chegou a 4,34 milhões ainda no primeiro tempo.

No primeiro jogo da seleção brasileira, o canal CazéTV superou a audiência da cantora Marília Mendonça em uma transmissão ao vivo, com mais de 3,31 milhões. Era o recorde de audiência até antão. Na ocasião, o Brasil ganhou por 2 a 0, com dois gols de Richarlison.

A transmissão no canal de Casimiro é feita em parceria com o YouTube, que reproduz oficialmente pela primeira vez a Copa do Mundo. Vale notar que o recorde mundial de audiência em uma transmissão ao vivo – mais de 10 milhões – ainda não foi superado.