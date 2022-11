Em meio a acusações de suborno e críticas dos estrangeiros, a seleção do Catar abre a Copa do Mundo neste domingo contra o Equador com a tarefa de manter o retrospecto positivo dos anfitriões em estreias. Nenhum país que sediou a competição perdeu em sua primeira apresentação em todas as outras 21 edições do maior torneio de futebol do mundo. O palco da partida de abertura é o Al Bayt, estádio com capacidade para 60 mil torcedores.

Catar x Equador é a única partida do dia. Ambos integram o Grupo A, que também tem a Holanda, favorita a liderar a chave, e Senegal. Eles se enfrentam na segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio Al Thumama.

País com pouca tradição futebolística, o Catar disputa a sua primeira Copa do Mundo disposto a não envergonhar o seu torcedor. Os catarianos foram acusados de subornar jogadores do Equador, mas nada foi provado. O técnico Félix Sanchez se irritou com as acusações.

“Levamos muitos anos treinando e nos preparando. Somos um grupo forte e nada desde fora nos vai desestabilizar por essas declarações. Não nos afeta nada. É a verdade. Estamos muito animados”, afirmou. “Nada de fora vai nos desestabilizar”.

Natural de Barcelona, o técnico espanhol espera “um dia histórico” para os catarianos. “O país se envolveu com a Copa, esperamos que seja uma festa, um grande espetáculo. Fora de campo, vemos pessoas diferentes de vários países convivendo juntos e estamos contentes de inaugurar essa competição”.

Fora da última Copa da Rússia, o Equador retorna com a ideia de se classificar para o mata-mata. A seleção equatoriana fez boa campanha nas Eliminatórias, tirando rivais de peso do caminho, como Chile e Colômbia.

“Na nossa campanha nas Eliminatórias tivemos que superar muitos obstáculos: em vez de nos vitimizarmos, preferimos nos mover em busca dos nossos sonhos, encarar os desafios e amadurecer”, afirmou o treinador Gustavo Alfaro.

O argentino disse que, embora seu time seja mais talentoso e competitivo, não o considera favorito diante de um rival sem tradição em Mundiais. “Temos um grupo de jogadores com pouca experiência, mas enfrentaremos uma seleção que está se preparando há 12 anos para este Mundial”, justificou.

Sua ideia é que os atletas mostrem “identidade, talento, capacidade e sedução” e que se motivem por Byron Castillo. A CAS (Corte Arbitral do Esporte) multou o Equador e o puniu com a perda de três pontos na próxima Eliminatórias por ter inscrito o atleta com a documentação errada. O jogador foi absolvido do caso, mas a seleção optou por não convocá-lo com medo de receber novas punições, que poderiam refletir diretamente na Copa do Mundo. Ao longo dos últimos meses, Chile e Peru acionaram a Fifa e a CAS em tentativas frustradas de tirar os equatorianos do mundial, usando o caso como argumento.

“A equipe tem um forte amor por Byron. Deveriam ter visto a dor de todos. Byron é uma bandeira para a gente e ele estará em campo com a gente. Foi um duro golpe que recebemos antes da Copa do Mundo”, falou o treinador.

O destaque da formação sul-americana é o atacante Enner Valencia, do Fenerbahçe, e autor de todos os três gols do Equador na última participação da equipe em Copas, em 2014, no Brasil.