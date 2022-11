A CBF veio a público nesta quinta-feira para desmentir rumores sobre o possível sucessor de Tite à frente da seleção brasileira. Em nota, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, garantiu que ainda iniciou o processo de escolha e que tal definição só será feita após o fim da Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo.

“O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar”, registrou a CBF.

Na nota, a entidade diz que o presidente e a CBF estão “focados” na busca pelo hexacampeonato, no Catar. “Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazerem isso. Essa questão só será tratada em janeiro”, afirmou Rodrigues.

Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre quem vai substituir Tite no comando da seleção. O treinador gaúcho já garantiu que não seguirá na equipe ao fim do Mundial, que será encerrado no dia 18 de dezembro. Nomes como os de Dorival Junior, Mano Menezes e Abel Ferreira já foram apontados como sucessor de Tite.