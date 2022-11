A Copa do Mundo do Catar terá seu início neste domingo, com a partida inaugural entre o Catar, donos da casa, e a seleção do Equador. É uma tradição o anfitrião abrir a disputa. Além do jogo em si, outro momento é aguardado pelos fãs ao redor do mundo: a cerimônia de abertura, que sempre mostra um pouco da cultura e dos costumes do país-sede.

Nos últimos anos, importantes nomes da cultura pop dominaram os palcos dos maiores estádios do mundo nas Copas. Shakira, em 2010, e Pitbull, em 2014, são alguns dos principais artistas dos últimos anos. A cerimônia de abertura é realizada pela Fifa desde 2006 e conta com a apresentação ao vivo da música tema do Mundial.

Neste ano, a canção da Copa será “The World Is Yours To Take”, interpretada pelo rapper americano Lil Baby, e usa o refrão da música “Everybody Wants to Rule the World”, do Tears for Fears. A presença do cantor ainda não foi confirmada pela Fifa na cerimônia. Além dele, Jung Kook, do BTS, é outro nome que estará no Catar. O perfil oficial do grupo musical confirmou, na última semana, que o artista estaria presente no Catar. A cantora colombiana Shakira teria recusado se apresentar na cerimônia.

Marco Balich, diretor da cerimônia de abertura da Copa, afirmou que um show de 30 minutos está sendo preparado, diferentemente de tudo que já foi visto nas Copas anteriores. Com experiências em Jogos Olímpicos – trabalhou no Rio-2016 e em Tóquio, no ano passado -, ele promete um espetáculo além dos cantores.

“Não posso estragar a surpresa, mas com certeza haverá atenção e respostas para todas as questões que estão sendo debatidas no momento. Não se trata de agradar o Ocidente, mas de ser a plataforma na qual a Ásia e o mundo ocidental podem se encontrar confortavelmente. Acho que se terá respostas para todas as críticas e questões que foram levantadas”, afirmou, em referência às questões dos direitos humanos e das comunidades LGBT+.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COPA DO MUNDO

A cerimônia de abertura do Mundial acontece antes do primeiro jogo da competição, no domingo, dia 20. A partida acontece às 13h (horário de Brasília), mas a cerimônia deve iniciar antes, entre 12h e 12h30. A Fifa ainda não confirmou os horários de forma oficial.

O local escolhido para a abertura será o estádio Al Bayt. Construído para o Mundial, ele foi inaugurado em novembro de 2021. Além da partida de abertura, a arena irá receber umas das semifinais da Copa.

ONDE ASSISTIR À CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COPA DO MUNDO?

Assim como os jogos, a cerimônia de abertura será transmitida pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada), além do GloboPlay (streaming). A novidade para este ano é que o Casimiro, streamer e apresentador da TNT Sports, também irá transmitir jogos do Mundial – e isso inclui a cerimônia de abertura – em seu canal na plataforma Twitch.