O zagueiro Victor Ramos não será mais jogador da Chapecoense na temporada de 2023. Após alguns dias de negociações, o defensor de 33 anos não chegou a um acordo com a diretoria e, por isso, não houve renovação de contrato entre as partes.

Um dos grandes motivos foi o salário elevado do jogador, que não se enquadra na nova realidade financeira do clube. Agora, livre no mercado, Victor Ramos está negociando para defender a Portuguesa durante a disputa do Paulistão.

Com passagens por Palmeiras, Guarani, Vasco, entre outros, Victor Ramos estava fazendo a sua segunda passagem pela Arena Condá. Contratado antes do início da Série B, ele fez 29 jogos e marcou um gol. Foi titular absoluto na zaga alviverde com atuações sólidas.

Atualmente, o elenco da Chapecoense está de férias e retorna no começo de dezembro, para dar início a pré-temporada. Em janeiro, começa a disputa do Campeonato Catarinense.