Crédito da foto/Rodrigo Hayalla Crédito da arte/Manu Assini

O projeto cultural “Literatura na Rede: ações de incentivo à leitura” – que teve início em outubro de 2022 e vai até setembro de 2023 – terá dois novos ciclos virtuais nos próximos dias. O primeiro acontece entre 30 de janeiro a 3 de fevereiro e vai abordar os temas das Histórias que cabem na voz.

O segundo será realizado de 13 a 17 de fevereiro e os assuntos tratados serão a Literatura para a hora do jantar. Ambos acontecem das 19h30 às 20h30 e serão direcionados às pessoas a partir dos 16 anos. As inscrições são gratuitas, já podem ser feitas pelo link https://lilyansouza.wixsite.com/literatura-na-rede e as vagas são limitadas.

Entre os objetivos do projeto estão o estímulo à leitura, a ampliação do gosto pelos livros, exercer o debate literário entre os participantes e facilitar o acesso ao conhecimento ao público em qualquer parte do Brasil.

Oralidade que reverbera no corpo

O primeiro ciclo será ministrado pela mediadora de leitura Fabiane de Cezaro. Nesses encontros serão lidas narrativas de obras em primeira pessoa, com traços da oralidade, carregadas de articulação e movimento.

De acordo com a organização do projeto, são histórias propícias à vocalização devido ao caráter coloquial que apresentam: a ideia é pensar uma literatura que sai do papel e reverbera no corpo de quem lê, bem como no de quem ouve. Em cada encontro, a leitura em voz alta será dedicada a trechos de obras das seguintes autoras: Chimamanda Ngozi Adichie, Miranda July, Giovana Madalosso, Scholastique Mukasonga e Natália Borges Polesso.

Banquete literário

Entre papilas e pupilas, o segundo ciclo – que será coordenado pelo mediador de leitura Ali Freyer – objetiva abrir o paladar de leitoras e leitores para um banquete literário coletivo.

A cada encontro serão lidas e comentadas obras breves, em verso e prosa, de autoras e autores brasileiros como Cíntia Moscovich, Rubem Braga, Conceição Evaristo, Nelson Rodrigues, Veronica Stigger e Clarice Lispector, entre outros. Este passeio – que mistura autorias de várias épocas e regiões do país – será alinhavado por uma temática que fala às nossas mentes, barrigas e corações: a comida.

Quem tiver frequência mínima de 70% nessas duas atividades online poderá obter certificado de participação. O documento será emitido gratuitamente para alunos que necessitam compor ações extracurriculares e para professores que desejam complementar as horas de trabalho.

Calendário extenso e diversificado

O projeto “Literatura na Rede: ações de incentivo à leitura” foi aprovado no edital de Mecenato Subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba e tem apoio do Colégio Positivo.

“Vamos oferecer muitas atividades remotas e presenciais para crianças, jovens, adultos e idosos. O projeto é extenso e contempla 180 Rodas de Leitura para jovens a partir de 13 anos; 100 Contações de Histórias para crianças de até 12 anos; 3 Laboratórios de Leitura destinados à agentes de leitura, professores e pessoas a partir dos 16 anos que queiram se tornar multiplicadores e incentivadores do livro, leitura e literatura”, explica a idealizadora e produtora do projeto Lilyan de Souza.

“Ainda serão oferecidos 4 Saraus de Histórias presenciais para todas as idades e que serão acompanhados de intérprete de libras; 1 Oficina Virtual de Bonecos; 10 vídeos de Leitura Compartilhada, 10 Podcasts de contação de histórias e doação de 100 livros de literatura”, complementa Lilyan.

A equipe que participará das ações envolve os mediadores e contadores de histórias Lucas Mattana, Ali Freyer e Fabiane de Cezaro, Cristiano Nagel, Rodrigo Hayalla, Iamni Reche Bezerra, Letícia Guazzelli e Rafael Di Lari, além da idealizadora do projeto Lilyan de Souza e da Inominável Companhia de Teatro, responsável pelos Saraus de Histórias, podcasts e vídeos de leitura compartilhada.

Serviço

O que: Ciclos de Leituras Virtuais em duas atividades

Quando: A primeira será realizada de 30/01 a 03/02, vai abordar o tema das Histórias que cabem na voz e será conduzida por Fabiane de Cezaro. A segunda acontece de 13 a 17/02, os assuntos tratados serão a Literatura para a hora do jantar e a coordenação será de Ali Freyer

Horário: Ambas acontecem das 19h30 às 20h30

Classificação: 16 anos

Quanto: Gratuito

Como participar: As inscrições já podem ser feitas pelo link https://lilyansouza.wixsite.com/literatura-na-rede as vagas são limitadas e serão encerradas assim que forem preenchidas