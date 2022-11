Mais do que derrubar a marca do Senegal de nunca ter perdido em seus jogos de estreia em Copas do Mundo, a derrota por 2 a 0 contra a Holanda colocou o time africano em uma situação de tudo ou nada. Perder para o Equador, na próxima rodada, será sinônimo de eliminação.

Para continuar a ter chances de classificação no Mundial, há um ponto quem segundo o técnico senegalês, Aliou Cissé, precisa ser corrigido rapidamente: saber concretizar as oportunidades de marcar gols. “Contra a Holanda tivemos três oportunidades claras, mas desperdiçamos”, disse. “Vamos ter que trabalhar rápido, para melhorar isso.”

Vencer por uma curta margem de gols pode não ser suficiente para alcançar a classificação para as oitavas de final. Para complicar, a contusão do atacante Kouyaté deixou ainda com menos opções um time que já tinha perdido o talento de Sadio Mané, seu artilheiro e sua referência.

Mesmo com tantas adversidades, Aliou Cissé ainda não jogou a toalha. “Claro que ganhar a nossa partida de estreia, contra a Holanda, nos colocaria na melhor das situações”, disse ele. “Mas nas circunstâncias em que está derrota aconteceu, ela pode servir até como uma motivação a mais contra o Catar”, concluiu.