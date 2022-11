A Alemanha é uma das fortes críticas à Copa do Mundo realizada no Catar. Durante o Campeonato Alemão, foram vistos vários tipos de protestos, e a causa foi abraçada também pelos jogadores convocados pelo técnico Hansi Flick. Em entrevista coletiva, o goleiro Neuer, uma das referências da equipe, prometeu usar a braçadeira de capitão, com as cores do arco-íris, em apoio à comunidade LGBT+, durante o torneio.

“Sim, usarei a braçadeira de capitão. Todo o torneio é uma grande experiência. Não temos medo das consequências”, falou Neuer, que é um dos grandes defensores da causa LGBT+, já tendo usado a peça durante a Eurocopa. Na ocasião, entrou em campo frente à Inglaterra com a braçadeira e a usou na coletiva de imprensa.

Com o apoio da Federação Alemã, a seleção planeja novos atos anti-homofobia durante o Mundial. A Alemanha tem a companhia de outros países nesta briga, dentre eles, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, País de Gales e Suíça.

Apesar da França apoiar a causa, o goleiro Lloris foi na contramão de Neuer e afirmou, recentemente, que não usará a braçadeira. “Quando recebemos estrangeiros na França, muitas vezes queremos que eles cumpram nossas regras e respeitem nossa cultura. Farei o mesmo quando for ao Catar”, afirmou o goleiro na ocasião.

As seleções tentam encontrar maneiras de mandarem mensagens políticas sobre a Copa do Mundo. No Catar, a homossexualidade é ilegal e há muitas violações dos direitos humanos, além de muito preconceito direcionados às minorias.