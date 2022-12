Ainda sem saber se seguirá no comando da seleção do Uruguai, o técnico Diego Alonso criticou a arbitragem da vitória da sua equipe sobre Gana por 2 a 0, nesta sexta-feira. Apesar do triunfo, o time sul-americano foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

“Não foi a primeira vez que fomos prejudicados. No jogo contra Portugal, a Fifa nos disse que o pênalti que o originou, não aconteceu”, declarou o treinador.

O Uruguai terminou sua campanha na terceira colocação do Grupo H, com os mesmos quatro pontos da vice-líder Coreia do Sul. O time asiático ficou com a segunda vaga nas oitavas de final por ter feito marcado mais gols, um dos critérios de desempate.

A equipe sul-americana, portanto, ficou a um gol do mata-mata. E esse gol poderia ter saído numa eventual cobrança de pênalti que o árbitro alemão Daniel Siebert não marcou no segundo tempo. No lance, o atacante Darwin Núñez foi derrubado na área. O juiz chegou a checar o lance no VAR, mas descartou a penalidade.

“Fizeram tudo o que tinha de ser feito para estar na próxima fase, desde o futebol ao domínio do jogo, passando pelos gols e pelas situações criadas”, comentou Alonso. “Mas, assim é o futebol: jogamos bem, fizemos dois gols, mas vamos para casa com gosto amargo”, declarou o treinador.

Alonso tinha contrato com a seleção uruguaia somente até o fim da participação da equipe nesta Copa do Mundo. Agora deve se reunir com a direção da federação de futebol do país para decidir o seu futuro.