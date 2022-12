Neymar se uniu nesta segunda-feira a um seleto grupo de jogadores que conseguiram marcar gols em três edições da Copa do Mundo. Ao marcar um gol de pênalti no jogo contra a Coreia do Sul, o atacante do Paris Saint-Germain igualou a marca de Pelé e Ronaldo Fenômeno.

Ao todo, Neymar marcou sete gols pelo Brasil na Copa do Mundo. O número é o mesmo que Careca, e ainda inferior ao de outros craques da seleção. Ronaldo é o maior goleador até hoje, com 15 gols, seguido por Pelé, com 12, e Ademir Menezes, com nove.

Neymar está agora a um gol de igualar a marca de Rivaldo e a dois de chegar ao mesmo patamar de Jairzinho e Vavá.

O jogador voltou à seleção apenas no jogo das oitavas de final após uma lesão no tornozelo direito na partida de estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia. Até domingo, Neymar ainda era dúvida na escalação de Tite para o jogo contra a Coreia do Sul.