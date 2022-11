A China está censurando as imagens da Copa do Mundo para evitar que sua população saiba que os demais países do mundo já não adotam mais medidas severas em combate à covid-19, haja vista que não há obrigatoriedade de exame para detecção da doença em jogadores, funcionários e jornalistas que estão trabalhando no evento. O país é a última grande economia mundial que continua aplicando a política “zero covid”, que envolve confinamento.

As emissoras de televisão do país evitam mostrar os torcedores, que já não cumprem mais os protocolos de distanciamento e aparecem muito próximos um do outro no estádio. Imagens de jogadores também são mostradas de longe, em uma tentativa de fazer com que não seja possível distinguir se os atletas estão fazendo o uso de máscara.

Na plataforma Douyin, versão chinesa do TikTok, é possível achar imagens da Copa do Mundo sem as devidas censuras, o que tem gerado inúmeras críticas da população. Um internauta chegou a questionar o governo sobre as imagens desfocadas da televisão e insinuou que a China está achando que sua população seja “burra”.

O governo chinês vem sendo pressionado pela população, que aderiu às manifestações contra as medidas no combate à covid-19. O país ainda adota o lockdown e tem incomodado os chineses, que já pedem a renúncia do líder Xi Jinping, que apoia o uso de força excessiva, quarentena força e rastreamento digital.

Milhares de pessoas participaram de protestos, principalmente na capital Pequim e em Xangai e Hong Kong. Para evitar as manifestações, a polícia chinesa tem efetuado várias prisões. Há registros de protestos também nas embaixadas chinesas, em Londres, Paris, Estados Unidos e Tóquio.

A última vez que a China participou da Copa do Mundo foi em 2002, quando o campeonato foi sediado por Japão e Coreia do Sul. A seleção chinesa caiu ainda na fase de grupos.