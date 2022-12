Depois de alguns dias de negociação, o técnico português António Oliveira foi anunciado como novo comandante do Coritiba para a temporada de 2023. Ele desembarcou no Couto Pereira na manhã desta terça-feira (13) e assinou contrato até o final do ano.

“Seja bem-vindo, António Oliveira! António é o primeiro treinador europeu da história do Coritiba e o 12º estrangeiro a ocupar o comando técnico. Muito sucesso nessa jornada!”, postou o clube nas redes sociais ao fazer o anúncio.

António falou pela primeira vez como treinador do clube. “Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Agora é tempo de planejar, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba”, afirmou o treinador António Oliveira.

Aos 40 anos, António Oliveira desembarcou no futebol brasileiro em 2020 e foi auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira no Santos. Depois, recebeu a oportunidade de treinar o Athletico-PR em 2021, durante 40 jogos, com 21 vitórias, seis empates e doze derrotas.

Neste ano de 2022, foi técnico do Cuiabá na elite do Campeonato Brasileiro, a partir do meio da temporada. Ao todo, esteve por 29 jogos à frente do clube do centro-oeste, com oito vitórias, nove empates e 12 derrotas, terminando na 16ª colocação, salvando o time do rebaixamento. Apesar de ter recebido proposta para renovação, preferiu não continuar no Cuiabá. Também foi sondado pelo Vasco, mas aceitou a proposta do Coritiba.