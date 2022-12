António Oliveira (Crédito: Franklin de Freitas)

O técnico António Oliveira, 39 anos, deve assumir o comando do Coritiba nesta semana. Ele é o nome mais cotado para substituir Guto Ferreira, 57 anos, demitido na última sexta-feira.

António José Cardoso de Oliveira nascido em Lisboa, Portugal, é filho de António Conceição Oliveira, 74 anos, popularmente conhecido como Toni, ídolo do Benfica e que disputou 32 jogos pela seleção portuguesa. Como técnico, Toni comandou Benfica, Bordeaux, Sevilla e passou por Arábia Saudita, Egito, China, Irã e Emirados Árabes.

A carreira de António Oliveira começou aos 8 anos de idade. Ele fez a formação toda no Benfica, por onde ficou 12 anos e estreou como profissional. Depois, teve passagens por Braga, Santa Clara e Oriental, todos de Portugal. A carreira como atleta foi encerrada aos 29 anos.

Antes mesmo de deixar os gramados, António iniciou o curso de Educação Física e Desporto, direcionado ao treinamento esportivo e especialidade em futebol. Durante o mestrado em treinamento esportivo de alto rendimento, fez estágio no Sub-17 do Benfica. Ele começou na nova carreira no Irã, como auxiliar técnico de Toni no Tractor. Por lá, estiveram de 2012 a 2016.

Depois de uma passagem de seis meses no Rudar, da Eslovênia, António Oliveira assumiu o cago de treinador do Kazma, no Kuwait. Como técnico, conquistou o título da Taça Federação do Kuwait, em 2018, e alcançou um recorde no clube de apenas uma derrota em 10 meses.

Em 2020, António veio trabalhar no Brasil, como auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira, no Santos. Foram sete meses de trabalho até retornar a Portugal. Dois meses depois, acabou contratado pelo Athletico Paranaense.

ATHLETICO

No Athletico, António Oliveira assumiu o time principal no início de 2021. Comandou a equipe no Campeonato Paranaense e foi até a semifinal, quando acabou eliminado pelo FC Cascavel. No Brasileirão, deixou o time na 9ª colocação, após 18 rodadas. No total, por todas as competições, somou 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas — 58% de aproveitamento dos pontos disputados. Ele deixou o clube após a eliminação no campeonato estadual — o jogo foi em setembro, devido às mudanças no calendário por conta da pandemia.

CUIABÁ

Em 2022, António Oliveira comandou o Cuiabá por 29 jogos, com oito vitórias, nove empates e 12 derrotas. O time terminou em 16º lugar no Brasileirão e escapou do rebaixamento.