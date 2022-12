O lateral-esquerdo Bruno Cortez não será jogador do Avaí na temporada de 2023. Na noite de quarta-feira, o defensor usou as redes sociais para se despedir do clube no qual foi um dos poucos destaques na campanha do rebaixamento do Brasileirão. O salário elevado do jogador não se enquadra mais na atual realidade financeira do clube.

“Passando aqui hoje para encerrar respeitosamente meu ciclo como jogador do Avaí, agradecendo à instituição e especialmente aos seus torcedores por todo carinho que sempre tiveram por mim e pela minha família. Sigo agora em busca de novos desafios, mas jamais deixarei de torcer para que o clube volte a ter o sucesso que essa torcida maravilhosa merece. Fiquem todos com Deus e boa sorte na sequência”, disse o jogador.

Ao todo, desde que chegou ao Avaí, no começo deste ano, ele foi titular absoluto na lateral-esquerda da equipe catarinense, com 35 partidas disputadas entre Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão.

O experiente lateral, de 35 anos, com passagens por Botafogo, São Paulo, Benfica, Criciúma, Grêmio, entre outros, agora está livre no mercado para acertar com um novo clube.

A estreia do Avaí no Campeonato Catarinense será logo contra a Chapecoense, em partida prevista para o dia 14 de janeiro.