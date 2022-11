O Criciúma estuda a contratação do atacante Muriqui, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Avaí. O jogador está sem clube e tem o caminho livre para acertar com o clube. A negociação vem sendo tratada com cautela, mas poderá avançar nos próximos dias, até pelo interesse do atleta em permanecer em Santa Catarina.

“Gostaria de agradecer ao Avaí por ter confiado no meu trabalho, e principalmente à torcida que me abraçou. Todos sabem do meu respeito e carinho pelo clube, pela cidade, pelo torcedor, e só posso externar minha gratidão a todos. Infelizmente o ano não terminou da forma como gostaríamos, mas tenho certeza de que o clube vai se organizar novamente para voltar à primeira divisão”, postou o jogador sobre sua saída do Avaí.

Muriqui teve três passagens pelo Avaí, atuou em 88 partidas e marcou 22 gols. Ele também defendeu clubes como Madureira, Vasco, Paysandu, Vitória, Ituano, Atlético-MG, além de passagens pelo futebol chinês, japonês e do Catar.

Além de Muriqui, o atacante Lourenço, outro que atuou pelo Avaí, também está no radar do Criciúma, que busca a renovação contratual do meia Ítalo, junto ao Confiança. O Criciúma estreia no Campeonato Catarinense diante do Concórdia, no estádio Heriberto Hülse.