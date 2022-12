Cristiano Ronaldo não treinou com os reservas da seleção portuguesa nesta quarta-feira, se limitando a fazer o treino na academia junto com os titulares. Foi a primeira atividade da equipe europeia após a classificação às quartas de final da Copa do Mundo do Catar – o adversário será o Marrocos, no sábado.

Após desentendimentos com o técnico Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ficou no banco durante o jogo contra a Suíça, na terça, pelas oitavas de final, até entrar por alguns minutos no segundo tempo. Ele não balançou as redes na histórica goleada de 6 a 1 sobre os suíços.

O badalado atacante demonstrou nítida insatisfação ao ser substituído na partida contra a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos, o que o levou a ser barrado pelo técnico no jogo seguinte. Foi a primeira vez que o jogador começou no banco em uma partida do Mundial. Em seu lugar, Gonçalo Ramos entrou na escalação para o jogo contra a Suíça e foi o autor de três gols.

Os números não estão a favor de CR7. Apesar da atuação do jogador em partidas que Portugal venceu nesta Copa, o time teve seu melhor desempenho quando jogou sem ele.

A irmã do craque Kátia Aveiro não gostou nada de ver o atleta esquentando o banco na goleada por sobre a Suíça. “Pedi tanto para ele ir embora… Sem olhar para trás. Chega de lutar. Chega de sofrer. Ele baixou a cabeça. Pensou no tanto que já fez e no tanto que conquistou. E foi tanto. E ele ficou, e viu o quanto ele é enorme. O quanto ele é gigante. Obrigada”, escreveu Aveiro, nas redes sociais.

Namorada de CR7, a modelo espanhola Georgina Rodríguez acompanhou o jogo no estádio e também saiu em defesa do companheiro. “Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante 90 minutos. Os torcedores não param de te cobrar e de gritar o seu nome”, disse Georgina.

Cristiano Ronaldo teve contrato rompido com o Manchester United durante a Copa do Mundo 2022, após uma entrevista concedida a uma emissora de TV britânica, na qual disse se sentir traído porque “algumas pessoas” tentavam forçar sua saída do clube. O jornal espanhol Marca noticiou que o craque teria fechado contrato com um time da Arábia Saudita, informação negada pelo jogador nesta quarta-feira.

O próximo jogo de Portugal será no sábado, às 12h. O time enfrentará o Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis, e a escalação de Cristiano Ronaldo ainda é dúvida.