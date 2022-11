Cristiano Ronaldo busca driblar polêmicas e liderar Portugal em reencontro com Gana na Copa do Mundo

Apontado como um das grandes forças e até como candidato ao título da Copa do Catar, Portugal inicia a busca pela conquista inédita em sua história nesta quinta-feira, às 13h, frente à seleção de Gana, no Estádio 974, na cidade de Doha. Os africanos também se mostram otimistas e pensam em surpreender o time de Cristiano Ronaldo e companhia.

Portugal conquistou sua vaga na Copa após passar pela Macedônia do Norte na repescagem das Eliminatórias. Gana passou pela Nigéria na fase final com dois empates para assegurar seu lugar entre as 32 principais seleções do mundo.

A seleção de Portugal teve ainda que controlar o extracampo. Com a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Manchester United, que rescindiram contrato na última terça-feira, a delegação precisou se blindar diante dos inúmeros questionamentos dos jornalistas.

Curiosamente, Portugal e Gana já se enfrentaram na Copa do Mundo, em 2014. Na ocasião, a seleção europeia venceu por 2 a 1, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O técnico Fernando Santos perdeu Diogo Jota e Pedro Neto antes mesmo de anunciar a convocação. Lesionada, a dupla foi deixada de lado. Cristiano Ronaldo também sofreu com lesões, mas conseguiu se recuperar a tempo. No entanto, o atacante se envolveu em polêmica por não aceitar a reserva no Manchester United, da Inglaterra.

O clima no vestiário de Portugal vinha preocupando o grupo, ainda depois das câmeras flagrarem um cumprimento frio de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. No entanto, Fernando Santos garantiu que tudo está na perfeita ordem.

“Todos querem muito essa competição, todos querem jogar, que é algo que gosto de ver, a ambição é muito alta. Não só este episódio que ocorreu comigo, mas outros episódios poderão abalar o próprio jogador, mas não vão abalar o plantel”, falou Cristiano Ronaldo.

A seleção de Gana também perdeu dois jogadores por lesão: Joseph Wollacott e Richard Ofori. Os dois principais nomes do time são Iñaki Williams e Thomas Partey. Mas Otto Addo acredita no potencial do seu time para complicar a vida dos favoritos do grupo.

“A gente quer sobreviver à fase de grupos, mas vamos pensar jogo após jogo. Nosso foco é total no jogo com Portugal e não olhamos tão à frente porque acho que podemos conseguir algo, mas temos que sobreviver à fase de grupos. E ninguém sabe, depende de como você joga. Claro que contra Portugal vai ser muito, muito difícil, e depois disso vamos olhar para o próximo jogo”, falou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL X GANA

PORTUGAL – Rui Patrício; Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e João Cancelo; Bernardo Silva, Vitinha, Mateus Nunes e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico:Fernando Santos

GANA – Lawrence Ati Zigi; Denis Odoi, Joseph Aidoo, Daniel Armatey e Gideon Mensah; Thomas Partey, Mohammed Kudus, Daniel-Kofi e Salis Abdul; Iñaki Williams e Jordan Ayew. Técnico:Otto Addo.

ÁRBITRO – Ismail Elfath (EUA).

HORÁRIO 13h.

LOCAL – Estádio 974, em Doha, no Catar.