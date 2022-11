Croácia e Canadá nunca se enfrentaram em uma partida de futebol masculino, mas o duelo entre os dois países na Copa do Mundo, marcado para as 13 horas deste domingo, terá atmosfera de rivalidade após provocações feitas pelo inglês John Herdman, treinador da seleção canadense. Inspirados pelo atrevimento do comandante e pela boa atuação contra a Bélgica, apesar da derrota, o Canadá vai ao Khalifa International Stadium com a missão de ser mais uma pedra no caminho dos atuais vice-campeões mundiais, que buscam reagir no Grupo F depois da estreia com um frustrante empate diante do Marrocos.

Com apenas um ponto, assim como os marroquinos, os croatas darão um passo importante para a classificação em caso de vitória, mas a definição ficará para a última rodada, em duelo com a seleção belga. Já a seleção norte-americana, de volta à Copa após participar pela primeira e até então única vez em 1986, entra em campo sem considerar a possibilidade de derrota, pois terminará o dia eliminada do Mundial se isso acontecer.

Estar a um revés da eliminação não parece assustar Herdman. Logo após a derrota por 1 a 0 para a Bélgica, ele disparou: “Nós vamos lá e vamos f a Croácia”. O otimismo desaforado do treinador é um pouco justificado pela forma como os canadenses jogaram contra os belgas, pois mostraram qualidade com a bola nos pés e criaram boas oportunidades diante de um adversário mais consagrado. Superiores na maior parte do tempo, esbarraram em Courtois e foram punidos com um gol de Batshuayi no fim.

De qualquer forma, a provocação foi mal recebida do outro lado. O jornal croata “24 Sata” dedicou sua capa de sexta-feira a responder o treinador inglês. Publicou uma montagem na qual ele aparece nu, com a boca e as partes íntimas censuradas por bandeiras do Canadá, acompanhada pela chamada “Você tem a boca, mas você também tem o colhão?”. Antes, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, já havia demonstrado descontentamento. “Não é um sinal de respeito. Somos vice-campeões, merecemos respeito”.

Após a repercussão, Herdman minimizou o caso, sem deixar de sustentar o que disse. Afirmou que se expressou de maneira incisiva pois acredita que isso é motivador para seus atletas, mas reconheceu que exagerou na dose. “Entendo muito bem onde eles estão no cenário mundial, mas, naquele momento, eu precisava levar meus homens para um outro lugar”, justificou-se.

Fora o fator motivacional, o treinador inglês confia na capacidade tática e técnica de sua equipe, devidamente validada contra a Bélgica, mas avalia que o embate com os croatas exige mudança. Na última coletiva antes do jogo, afirmou que a partida deste domingo pede “coisas diferentes” e exaltou o elenco ao garantir que tem as opções necessárias para colocar sua ideia em prática.

Uma das mudanças pode ser é saída do volante Hutchinson, de 39 anos, único jogador do grupo que era nascido na última vez em que o Canadá disputou um Mundial. Ele está a um jogo de completar o seu centésimo pela seleção, mas pode ser sacado para dar lugar a Kone, que entraria adiantado no meio de campo e forçaria Stephen Eustaquio a jogar mais recuado para dar mais velocidade à cobertura defensiva.

Na Croácia, Zlatoko Dalic deve deixar Nikola Vlasic, titular contra Marrocos, no banco de reservas. O atacante do Torino saiu machucado da partida de estreia e, embora tenha treinado normalmente no sábado, deve ser substituído por Marko Livaja. O desafio do treinador é dar mais profundidade ao seu time após ver uma exibição de pouca velocidade diante dos marroquinos.