Zlatko Dalic adotou o tom crítico em entrevista coletiva antes do jogo com o Canadá, marcado para este domingo, às 13h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. O treinador foi novamente questionado sobre a declaração polêmica do comandante da equipe canadense, John Herdman, e respondeu pedindo respeito ao vice-campeão mundial. Na Rússia, em 2018, a Croácia perdeu na decisão para a França.

“A seleção croata merece o respeito de todos. Sempre vencemos dentro de campo, foi assim em toda a história. Respeitamos todos e esperamos que os outros nos tratem da mesma forma. Estamos preparados para jogar um futebol digno frente ao Canadá, mas, repito, merecemos respeito”, disse Dalic.

O treinador também criticou a Fifa por ter colocado a estreia da Croácia no primeiro horário do dia. Ele lembrou que nenhuma grande seleção jogou no mesmo horário e voltou a pedir respeito. “O fato de a Croácia jogar às 13h (horário do Catar) não é respeito conosco. Nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a França, nem o Brasil jogaram nesse horário. E somos nós os vice-campeões do mundo. Não é uma atitude que deveriam ter com a gente”, alfinetou.

Sobre o duelo com o Canadá, o treinador despistou sobre mudanças, mas deixou claro que a Croácia está passando por uma reformulação. “É verdade que na Rússia os jogadores do elenco eram todos conhecidos e agora nem tanto, mas temos uma boa seleção, nova, mas boa. É uma nova geração. Estamos construindo uma equipe, mas não queremos apenas reformular, também queremos resultado.”

Dalic ainda relembrou as derrotas de Argentina e Alemanha para pedir atenção de seus jogadores. “Contra a Bélgica, o Canadá investiu muita energia. Temos de ter cuidado. Muitos times teoricamente pequenos fizeram os favoritos sofrerem. Talvez a boa história da Copa do Mundo é que ela está sendo disputada durante a temporada, que todos os jogadores estão em boa forma, não houve pausas, e que há muitas surpresas.”

A Croácia tem um ponto no Grupo F, assim como Marrocos. O líder é a Bélgica, com três, enquanto o Canadá, que ainda não pontuou, é o lanterna.