A vitória convincente por 4 a 1 sobre o Canadá deixou a Croácia muito próxima das oitavas de final da Copa do Mundo. Mas, para confirmar a vaga no mata-mata, terá que somar ao menos um ponto contra a Bélgica, que chegou ao Mundial do Catar com status de favorita ao título. O técnico Zlatiko Dalic, contudo, descarta jogar pelo empate nesta quinta-feira, na rodada final do Grupo F.

“São os segundos melhores do mundo, estiveram por dois anos como primeiro (do ranking da Fifa). É uma grande equipe. Sabemos que será um jogo difícil, temos um rival duro e não temos que focar no mal rendimento deles nas últimas partidas. Eles também querem passar e nós sabemos que não vai ser simples. Não vamos nos conformar com o empate. O empate nos serve, mas se você se concentra nisso, não tem o melhor rendimento possível. Vamos jogar como jogamos contra o Canadá. Em bom ritmo, com qualidade”, prometeu o treinador.

A Croácia tem o direito de jogar pelo empate, pois ocupa a liderança do Grupo F, com quatro pontos, assim como o Marrocos, que enfrenta o já eliminado Canadá, também nesta quinta-feira. A Bélgica aparece em terceiro, com três. O empate também pode colocar os belgas na próxima fase, mas, para isso, o Marrocos teria que ser goleado pela equipe canadense. Situação que deixa o duelo ainda mais perigoso.

“Desde que Martínez assumiu o cargo, a Bélgica passou para o primeiro posto do ranking da Fifa. É muito profissional, não podemos relaxar. É um excelente treinador e vai saber o que fazer na partida. Temos fé e não podemos relaxar. Não temos que acreditar nos rumores, temos que dar nossa melhor versão com nossos melhores jogadores”, completou.

A Bélgica vem passando por um momento turbulento. Além de não conseguir fazer grandes exibições na Copa do Mundo, a equipe belga vem passando por um conflito interno entre seus jogadores. No entanto, o técnico croata optou por não mexer no “vespeiro”.

“Não penso em nada, não tenho opinião sobre tudo que está acontecendo lá. Acho que são os segundos melhores do mundo. O resto é irrelevante. Estamos focados no nosso jogo. Temos que focar nos pontos fortes da Bélgica, mostraram que podem jogar bem, e não se esquecem assim de como jogam. São uma equipe fantástica. É o que posso dizer a respeito”, afirmou.

A Croácia vem de grande atuação na vitória sobre 4 a 1 sobre o Canadá. Já na estreia ficou no 0 a 0 com o Marrocos.