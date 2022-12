Logo após levar a Croácia à terceira colocação na Copa do Mundo do Catar, o técnico Zlatko Dalic disse que a vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos deu à equipe “uma medalha de bronze com brilho dourado”. Emocionado, o treinador dedicou a vitória deste sábado aos torcedores e, em especial, ao ex-técnico Miroslav “Ciro” Blazevic, que comandou a seleção do país no Mundial de 1998, quando os croatas também terminaram em terceiro lugar.

“Isso é bronze, mas tem um brilho dourado. Vencemos uma partida difícil e foi ótimo. Esta medalha vai para toda a Croácia e para o nosso povo, para todos aqueles que nos seguem, torcem por nós e nos amam em todo o mundo”, declarou o treinador, ainda à beira do gramado do Khalifa International Stadium.

Zlatko assumiu a seleção croata pouco antes da Copa do Mundo da Rússia e, nas duas competições, chegou entre os primeiros – a equipe foi vice-campeã há quatro anos. “Dois campeonatos, duas medalhas. Isso é algo fantástico! É preciso parabenizar muito os jogadores. E eu gostaria de dedicar esta vitória a um homem: Ciro Blazevic. Chefe, isto é para você, esta medalha é sua. Posso ganhar cinco medalhas, mas você é o treinador de todos os treinadores”, dedicou o técnico.

No jogo deste sábado, Dalic surpreendeu ao armar uma Croácia mais ofensiva do que aquela que vinha jogando até então. O time pressionou a saída de bola marroquina e marcou dois gols ainda no primeiro tempo, o que acabou sendo suficiente para levar o resultado até o fim.

“Hoje todos que jogaram estavam bem fisicamente e nós tentamos uma tática diferente. Eles (Marrocos) têm alguns problemas pelo lado direito, o Ziyech não consegue seguir Perisic, então nós usamos isso”, explicou o treinador da Croácia. “Nós fizemos uma bagunça com eles, Orsic também foi ótimo.”

Com o resultado sobre o Marrocos, a Croácia quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória na Copa do Mundo – depois de vencer o Canadá na segunda rodada, a seleção empatou com Bélgica, Japão e Brasil, além de perder para a Argentina. “Todos nós fizemos o nosso melhor, tudo foi muito bem. No nosso sétimo jogo tivemos uma vitória. Vamos para casa. É bom voltarmos para casa como vencedores”, concluiu Dalic.