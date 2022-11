Titular no jogo de estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar, o zagueiro Danilo Pereira fraturou três costelas no treino deste sábado e desfalca Portugal nas duas partidas restantes do Grupo H.

De acordo com a federação portuguesa, “os exames revelaram fratura de três costelas do lado direito” deixando o atleta “indisponível para o trabalho da seleção nacional.

O departamento médico vai acompanhar a evolução do atleta neste período de repouso, mas no caso de os portugueses se classificarem para a fase eliminatória, Danilo corre o risco de perder também o confronto pelas oitavas de final. Tudo vai depender dos exames complementares.

Aos 31 anos, o zagueiro do Paris Saint-Germain tem 64 convocações para a seleção e dois gols anotados. Contra Gana, ele atuou na vaga de Pepe, brasileiro naturalizado português, que estava com desconforto muscular.

Quem também ficou fora da atividade deste sábado foi Nuno Mendes, companheiro de Danilo Pereira no PSG. O defensor foi poupado do treinamento pelo técnico Fernando Santos por conta de dores musculares.

A segunda rodada do Grupo H acontece nesta segunda. Líder da chave com três pontos, Portugal enfrenta o Uruguai, que vem de empate na estreia com a Coreia do Sul. O duelo vai ser no estádio Lusail, às 16 horas (de Brasília). Antes, às 10 horas (de Brasília), a Coreia do Sul encara a seleção de Gana.