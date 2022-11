A Copa do Mundo é o sonho de todo jogador de futebol. Conhecida por reunir os melhores atletas em atividade do mundo, a competição já consagrou diversos nomes, incluindo profissionais de uma mesma família.

Na França, atual campeã do mundo, umas das caras novas desta geração, o atacante Marcus Thuram, 25 anos, é filho do histórico defensor Lilian Thuram, campeão mundial em 1998 pela seleção do país europeu.

A Dinamarca tem o goleiro Kasper Schmeichel, 36 anos. Está em seu segundo Mundial (2018 e 2022) e ocupa a mesma posição do pai, o goleiro Peter Schmeichel, que jogou a Copa de 1998. Na época, a Dinamarca avançou até às quartas de final, quando foi eliminada pelo Brasil.

Além desses atletas, de gerações diferentes, outras famílias dividem história na maior competição de futebol do planeta. De avô a neto, alguns mais conhecidos do que outros, a lista tem nomes que estão disputando a atual Copa do Mundo no Catar, e outros que disputaram a competição em edições passadas. Confira a lista:

CLAUDIO REYNA E GIO REYNA

Claudio Reyna, com passagens por Bayer Leverkusen e Manchester City, disputou as Copas de 2002 e 2006. O ex-jogador é pai de Gio Reyna, atleta do Borussia Dortmund, que joga no meio-campo igual ao pai, e apesar da pouca idade, 19 anos, é uma peça importante para a atual seleção dos Estados Unidos.

AHMAD ABDEZADEH E AMIR ABDEZADEH

Armad Abdezadeh é ex-goleiro da seleção iraniana. Pai do atual goleiro do Irã, Amir Adbezadeh, Armad pai disputou a Copa de 1998. Seu filho, de 29 anos, está disputando seu primeiro Mundial no Catar.

NÉICER REASCO E DJORKAEFF REASCO

Néicer Reasco é ex-lateral-esquerdo da seleção equatoriana. Pai do atacante Djorkaeff Reasco, Néicer participou da Copa de 2006. Disputando seu primeiro Mundial, Djorkaeff, de 25 anos, atualmente joga como atacante do Newell’s Old Boys.

TOMÁS BALCÁZAR, JAVIER HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ E JAVIER “CHICHARITO” HERNÁNDEZ

Javier Hernández, mais conhecido como “Chicharito”, é um dos atacantes mais famosos do México. O jogador atuou em três Copas – 2010, 2014 e 2018 -, mas ficou fora do Mundial do Catar. A história dessa família no futebol começou em duas gerações anteriores. O avô de Chicharito, Tomás Balcázar, também era atacante e jogou a Copa de 1954. Já o seu genro e pai de Chicharito, Javier Hernández Gutiérrez, atuou no Mundial de 1986.

DANNY E DALEY BLIND

Danny foi convocado para a seleção holandesa nos Mundiais de 1990 e 1994, mas ficou no banco de reservas em todos os jogos. O filho, Daley Blind, jogou pela mesma equipe em 2014, quando a Holanda conquistou o terceiro lugar no Mundial e está em campo no Catar em busca do primeiro título.

CESARE E PAOLO MALDINI

Ambos defensores e ídolos do Milan, Cesare e Paolo Maldini são grandes nomes da seleção italiana. Como jogador, Cesare disputou apenas o Mundial de 1962, no Chile. Já o filho, Paolo, participou de quatro edições da Copa, em 1990, 1994, 1998 e 2002. Ao todo, o defensor fez 126 participações pela seleção italiana e teve a oportunidade de compor a equipe campeã de 2006, mas recusou o convite.

PABLO E DIEGO FORLÁN

O ex-zagueiro Pablo Forlán é pai de Diego Forlán, ídolo da seleção uruguaia. Pablo teve poucas participações na seleção, disputando apenas o Mundial de 1974. Diego teve mais aparições e destaque que o pai. Vestiu a camisa Celeste em mais de 100 jogos da seleção. O destaque é a Copa de 2010, quando o Uruguai conquistou o quarto lugar, Diego marcou cinco gols e recebeu o troféu de craque da competição.

MAZINHO E THIAGO ALCÂNTARA

Mazinho atuou como volante da seleção brasileira na Copa de 1990 e na conquista do tetra, em 1994. Ele é pai de dois jogadores, Thiago e Rafinha Alcântara. Thiago, que atualmente joga no Liverpool, optou por defender a seleção espanhola. Em 2014 foi convocado para o Mundial disputado no Brasil, mas não participou devido a uma lesão. Em 2018 jogou a Copa e chegou até as oitavas de final, quando a Espanha caiu para a anfitriã Rússia. Este ano Thiago não foi convocado.

MIGUEL ÁNGEL ALONSO E XABI ALONSO

Miguel Ángel Alonso disputou a Copa de 1982, na Espanha. O ex-atleta é pai do meia campeão do mundo com a Espanha em 2010, na África do Sul, Xabi Alonso. Multicampeão pelo Real Madrid e outros gigantes da Europa, como Bayern de Munique e Liverpool, Alonso, o filho, disputou além da Copa de 2010, a Copa no Brasil em 2014.

MARTÍ VANTOLRÁ E JOSÉ VANTOLRÁ

Martí Ventolrà competiu na Copa de 1934, sediada na Itália, na qual a seleção de seu país terminou na quinta colocação dentre os 16 participantes. Seu filho José Vantolrá foi da seleção mexicana e disputou o Mundial de 1970, o que o torna a única dupla de pai e filho a disputar duas Copas do Mundo com duas seleções diferentes.

ROGER RIO E PATRICE RIO

O francês Roger Rio participou de dois jogos pela seleção do seu país na Copa de 1934. O filho, Patrice, atuou como zagueiro e participou do Mundial de 1978.

DOMINGOS DA GUIA E ADEMIR DA GUIA

Um dos zagueiros de mais destaque no futebol brasileiro na década de 30, Domingos da Guia jogou a Copa de 1938, em que o Brasil ficou em terceiro lugar. Ademir da Guia, seu filho, jogava como meia. O ídolo do Palmeiras atuou apenas na derrota contra a Polônia no Mundial de 1974 – a disputa pelo terceiro lugar.

MANUEL SANCHÍS MARTÍNEZ E MANUEL SANCHÍS HONTIYUELO

Manuel Sanchís Martínez, ídolo do Real Madrid, jogou no Mundial de 1966, chegando a marcar um gol contra a Suíça. Seu filho, conhecido como Manolo Sanchís, também se tornou ídolo do clube madrilenho, e atuou na Copa do Mundo de 1990.

JEAN DJORKAEFF E YOURI DJORKAEFF

Jean Djorkaeff foi um famoso zagueiro do futebol francês durante a segunda metade da década de 1960. Ele jogou por apenas três clubes, incluindo Lyon, Olympique de Marselha e Paris FC, e também pela seleção da França na Copa de 1966. Seu filho, Youri, era o jogador mais ofensivo do que Jean e atuou como meia-atacante. Ele foi uma parte essencial da França enquanto eles venceram a Copa de 1998 e a Eurocopa de 2000.

MIGUEL REINA E PEPE REINA

O espanhol Miguel Reina, que atuou como goleiro no Barcelona e Atlético de Madrid, foi à Copa de 1966. 40 anos depois, em 2006, foi a vez de seu filho, Pepe Reina, ir ao Mundial. Pepe também esteve presente na equipe de 2010, quando a Espanha foi campeã do mundo.

JAN VERHEYEN E GERT VERHEYEN

Jan Verheyen somou 33 partidas pela seleção belga de futebol e participou da Copa de 1970 e da Eurocopa de 1972. Gert Verheyen, que jogou como atacante no Lierse, Anderlecht e Club Brugge, representou a França em 1998 e a Coreia do Sul e Japão em 2002, bem como a Euro 2000 organizada na Bélgica.

JULIO MONTERO CASTILLO E PAOLO MONTERO

Julio Montero atuou como defensor na seleção do Uruguai nas Copas de 1970 e 1974. O filho, Paolo, atuou na mesma posição que o pai e participou do Mundial de 2002.

ANDERS LINDEROTH E TOBIAS LINDEROTH

Anders Linderoth foi jogador da Suécia na Copa de 1978. Seu filho, Tobias Linderoth, conhecido como um dínamo no meio-campo, participou de duas Copas, em 2002 e 2006.

ROY ANDERSSON, PATRICK ANDERSSON E DANIEL ANDERSSON

Roy Andersson foi um meia sueco que participou de três jogos pela Copa de 1978. O atleta tem dois filhos, Patrick e Daniel, que também atuaram pela seleção da Suécia. Patrick participou das copas de 1994 e 2002. O filho mais novo, Daniel, atuou como jogador, mas só participou da seleção como membro da comissão técnica em 2002, após se aposentar.

JÁN KOZÁK E JÁN KOZÁ

Ján Kozák, que jogou como meio-campista, participou da Copa de 1982 e da Euro de 1980. Seu filho, Ján Kozá, que também jogou como meia, disputou sua primeira Copa pela seleção da Eslováquia no Mundial de 2010.

WLODZIMIERZ SMOLAREK E EUZEBIUSZ SMOLAREK

Wlodzimierz Smolarek foi um atacante polonês que jogou nas Copas de 1982 e 1986. Seu filho, Euzebiusz Smolarek, foi selecionado para o Mundial de 2006, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Como atacante da seleção da Polônia, ele participou da Copa de 2006 e da Euro de 2008.

CHA BUM-KUN E CHA DU-RI

O sul-coreano, Cha Bum-Kun, jogou por times como Eintracht Frankfurt e Bayer de Leverkusen. Pela seleção, participou do mundial de 1986, no México, jogando o total de 135 vezes pela seleção da Coreia do Sul, com 58 gols marcados. O filho, Cha Du-Ri, teve uma participação menos expressiva que a do pai. Ele atuou como lateral direito e representou a seleção sul coreana em 2002, quando o time chegou até as semifinais da competição, também esteve presente em 2010, na África do Sul.

VLADIMIR WEISS E VLADIMIR WEISS

Vladimir Weiss, o pai, jogava como meia e foi escolhido para integrar a seleção da Checoslováquia no Mundial de 1990. Já seu filho, também Vladimir Weiss, jogou pela equipe da Eslováquia na Copa do Mundo de 2010.

ALEXANDRE GUIMARÃES E CELSO BORGES

Brasileiro naturalizado costa-riquenho, Alexandre Guimarães, jogou como meia na Copa de 1990. Depois de se aposentar, ele treinou a seleção da Costa Rica nos Mundiais de 2002 e 2006. Seu filho, Celso Borges, também atua como meia, e esteve presente na equipe da Costa Rica do Mundial de 2014.