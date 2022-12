A condição física dos jogadores da Argentina continua preocupando o treinador Lionel Scaloni e sua comissão técnica. No momento, há certa inquietação em relação ao meio-campista De Paul, que não treinou com o restante do grupo nesta quarta-feira e se dedicou apenas a um trabalho com o departamento de fisioterapia.

Como a notícia de que o jogador não treinou causou apreensão entre os torcedores argentino, ele usou as redes sociais para tranquilizar os compatriotas. “Está tudo bem Seguimos trabalhando e preparando os últimos detalhes para a nova final. Vamos, seleção! Todos juntos!”, escreveu.

De acordo com o jornal argentino Olé, De Paul não treinou apenas por precaução, já que está com problemas na coxa direita, e é tratado pela comissão técnica como disponível para as quartas de final contra a Holanda, na sexta. Até agora, ele foi titular em todas as partidas da seleção alviceleste na Copa do Catar e não foi substituído em nenhuma delas.

A Argentina tem tratado a parte física dos atletas com muito cuidado, até porque sofreu baixas por lesão, como Nico González e Joaquín Correa. Nos primeiros dias de Copa, Messi foi poupado de alguns treinos por causa de uma sobrecarga muscular, mas não teve problemas ao ir para os jogos.

Durante esta semana, a maior preocupação foi com Angel Di María, que teve problemas musculares e ficou fora dos primeiros treinamentos. Nesta quarta, treinou no time titular durante a atividade comandada por Scaloni. Já Papu Gómez, assim como no dia anterior, trabalhou com o departamento de fisioterapia, dessa vez ao lado de De Paul.