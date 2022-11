O técnico Didier Deschamps escolheu o atacante Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, para integrar o grupo da França na Copa do Mundo, como substituto de Christopher Nkunku, do RB Leipzig, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o treinamento. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, mesmo dia em que a delegação francesa embarcou para o Catar.

Nkunku sofreu a lesão no treino de terça-feira, o último antes da viagem para o país árabe. Em certo momento da atividade, foi atingido por uma pancada em dividida com o volante Camavinga, do Real Madrid, e levou as mãos ao joelho. Após avaliação do departamento médico, foi constatado que não teria condições de jogar o Mundial.

O jogador do RB Leipzig foi um dos destaques do Campeonato Alemão na temporada passada, com 35 gols e 14 assistências, não à toa foi eleito o melhor da liga em votação feita pelos atletas. Na atual temporada, antes da parada para a Copa, somou 17 gols e três assistências. Muani, seu substituto, trocou o Nice pelo Frankfurt na última janela de transferências. Desde então, anotou oito gols e dez assistências.

No último treino dos comandados de Didier Deschamps em solo francês antes de embarcarem para o Catar, Nkunku, do Red Bull Leipzig, levou uma pancada do volante Camavinga, do Real Madrid, e deixou o campo mancando. Com a constatação da lesão, o atleta foi cortado.

Atual campeã do mundo, a seleção francesa sofre com desfalques por causa de lesões. Antes de Nkunku se machucar, três jogadores importantes ficaram de fora da lista final por problemas médicos. O zagueiro Kimpembe, do Paris Saint-Germain, foi cortado por lesão no tendão de Aquiles direito. Além dele, Kanté, do Chelsea, com lesão na coxa e Pogba, com problemas no joelho direito, não foram convocados.