Deschamps descartou o favoritismo da França na partida diante da Polônia, neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama. Em entrevista coletiva neste sábado, o treinador enalteceu o sistema defensivo polonês, ressaltou o fator Lewandowski, mas lembrou que seu adversário tem outros jogadores importantes que podem fazer a diferença.

“Eles têm um núcleo duro de jogadores com boa experiência internacional. Tem Szczesny, Glik, Lewandowski, jovens também. Você tem que respeitar o que esta equipe faz, eles merecem estar lá. Meus jogadores sabem que haverá uma resposta. Eles têm muitos argumentos no ataque para causar problemas para o adversário”, relatou, não antes de disparar elogios ao artilheiro do Barcelona.

“Atenção máxima obviamente para Lewandowski. É um tipo de jogador que precisa ter seu espaço limitado. Usa muito bem o corpo. Uma bola pode ser perigosa, mas não vamos focar nele. Hoje, mesmo uma grande seleção, se não está pronto, pode ter situações desagradáveis”, afirmou.

O treinador lembrou ainda que a Polônia mostrou muita força defensiva durante a fase de grupos, tanto que só sofreu gols diante da Argentina, na derrota por 2 a 0. Antes, ficou no 0 a 0 com o México e bateu a Arábia Saudita por 2 a 0.

“Essa equipe teve que se defender nos três primeiros jogos, defender muito, e eles defendem muito bem. Ela adora isso. Mas não deve se limitar apenas a isso. Meus jogadores sabem que haverá uma resposta”, finalizou.

Atual campeã, a França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com seis pontos, assim como a Austrália, que classificou em segundo. Tunísia fechou com quatro, e a Dinamarca, com um.