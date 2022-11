Kyllian Mbappé fez toda a diferença neste sábado para que a seleção francesa vencesse a Dinamarca, e se tornasse a primeira seleção classificada para as oitavas de final, independentemente do seu resultado contra a Tunísia, na última rodada do Grupo D. Marcou os dois gols que definiram o jogo e deram tranquilidade para o técnico Didier Deschamps admitir que dará descanso para alguns de seus jogadores, para entrar nos mata-matas com carga total. “Vou procurar não correr riscos.”

Sobre Mbappé, eleito o melhor homem em campo, Deschamps não economizou nos elogios. “Ele é um jogador fora de série, mas com a qualidade de se inscrever no coletivo”, disse Deschamps. “E possui uma liderança técnica que faz a diferença na hora de resolver situações complicadas, como a deste jogo contra a Dinamarca.” Na palavras de Deschamps, Mbappé é como uma locomotiva: jamais se desvia de seu objetivo.

Graças aos dois gols marcados pela sua maior estrela, os franceses quebraram um tabu: desde 2010 todos os campeões mundiais tinham sido eliminados antes das oitavas de final dos mundiais.

Com o talento de Mbappé e um grupo de jogadores talentosos, apesar de uma série de lesões que desfalcaram a equipe, os franceses sonham em quebrar outra marca, que dura desde que o Brasil foi bicampeão na Copa do Mundo do Chile: a de que o atual campeão não consegue obter novo título na sequência.

Graças a esta segunda vitória neste Mundial, os franceses garantiram a qualificação para a próxima fase e um empate com a Tunísia será suficiente para validar o primeiro lugar no grupo.