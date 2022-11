O técnico Didier Deschamps ironizou a marcação do impedimento que anulou o gol da França na derrota para a Tunísia por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Nos acréscimos, Antoine Griezmann mandou para as redes, mas o árbitro anulou o lance por impedimento numa decisão questionável.

Griezmann estava em posição de impedimento no início da jogada, mas não chegou a participar diretamente do lance. Ele entrou no lance para pegar o rebote, já em situação regular.

“Espero que me respondam com as regras. Não conheço todo o regulamento e não conseguiram me explicar o que aconteceu. O árbitro chegou a apitar o fim da partida e depois retomou o jogo. Nem sei se podem fazer isso. Alguém tem o telefone do Collina”, ironizou o treinador francês, referindo-se ao italiano Pierluigi Collina, principal dirigente da Fifa quanto à arbitragem.

Deschamps mandou a campo uma equipe praticamente toda reserva nesta quarta. A França já estava classificada para as oitavas de final. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele justificou a decisão. “Se eu dei descanso aos jogadores era porque tinha motivos. Contra a Austrália e a Dinamarca, gastamos muita energia, tenho que dosar”, comentou. “Com outra formação, o resultado poderia ter sido diferente, mas não mudaria a minha decisão.”

Mesmo assim, ele adotou uma postura crítica quanto à atuação da seleção francesa. “Estávamos tímidos em campo e cometemos muitos erros. Só criamos mais chances quando titulares entraram em campo. Até empatamos, mas o gol foi anulado. Não alcançamos o nosso objetivo.”