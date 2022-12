Destaque da Copa do Mundo do Catar até aqui com cinco gols marcados, o atacante Mbappé é a bola de segurança do técnico Didier Deschamps para comandar a França no duelo deste sábado, com a Inglaterra, pelas quartas de final do torneio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o comandante francês disse esperar um duelo difícil, mas jogou nos ombros do seu camisa dez a possibilidade de decidir a classificação às semifinais.

“Assim como os outros rivais, a Inglaterra vai fazer o possível para anular o Kylian (Mbappé). Mas ele tem qualidade para fazer a diferença. Sempre acha soluções. Mesmo no último jogo, quando esteve pior do que nas duas primeiras partidas da fase de grupos, ele levou perigo ao adversário o tempo todo”, afirmou o treinador.

Mbappé realmente vem fazendo a diferença. Dos nove gols feitos pela seleção, cinco saíram de seus pés. O craque ainda deu duas assistências. Cotado para ganhar o prêmio de melhor jogador do Mundial, o atleta do Paris Saint-Germain desconversou sobre o assunto. “Meu primeiro objetivo é ser campeão. É nisso que estou pensando.”

Em um confronto onde duas grandes seleções se encontram em um jogo eliminatório, todo detalhe deve ser levado em conta. E Deschamps vem estudando a forma de a Inglaterra atuar para não ser surpreendido.

“Eles não têm pontos fracos. A Inglaterra pode não estar fazendo algumas coisas muito bem. Temos que ter certeza de que podemos identificar certas áreas no campo onde podemos machucá-los”, comentou o treinador francês.

As transições para o ataque e a objetividade quando tiver a bola são detalhes que o treinador vem trabalhando. “Quando você vai rápido, o adversário tem menos tempo para se organizar. Não é só velocidade que marca gols. Para isso, teremos que mostrar algo a mais.”

Por fim, o fato de se credenciar a uma semifinal é o que o comandante francês vem conversando com os atletas para fazer a França entrar ainda mais motivada diante de um adversário tão tradicional.

“Quanto mais se avança em uma competição, mais aumenta a qualidade dos rivais e também a responsabilidade e a emoção de estar em campo. O Gareth Southgate (técnico inglês) é uma pessoa que aprecio muito, vem fazendo um grande papel à frente da Inglaterra e tenho certeza de que teremos um belo espetáculo”, concluiu Deschamps.