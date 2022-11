O empate diante da Coreia do Sul na partida de estreia da Copa do Mundo do Catar ainda não foi digerido pelo Uruguai. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o técnico Diego Alonso admitiu mudar a equipe para o confronto contra Portugal, nesta segunda-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H.

“Não existem jogadores intocáveis, acho que nestes onze meses que estou como treinador mostrei que coloquei os que considero melhores”, disse o treinador. “Sempre analisamos variantes e possibilidades, acho que desde que sou o treinador da seleção tenho mostrado que cada jogo é uma história diferente. Os jogadores sempre têm oportunidades de participar.”

Na sequência, Alonso praticamente garantiu alterações na escalação da Celeste. “O que sempre garanto é que coloco aqueles que vejo nas melhores condições e os que acho mais adequados para cumprir aquela função. É minha tarefa, poder vivenciá-los no dia-a-dia, ver os futebolistas a evoluir e tomar as decisões para os poder colocar.”

Alonso afirmou que sua equipe não menosprezou a Coreia. “Não minimizamos nem desprezamos o objetivo que tínhamos de alcançar. Não subestimamos o rival e nem o resultado”, disse o treinador, que não quis fazer comparações com o jogo na Copa da Rússia, em 2018, quando os uruguaios eliminaram os portugueses nas oitavas de final, com vitória por 2 a 1.

“Em relação ao que aconteceu há quatro anos, a história é diferente. Todas as partidas são histórias diferentes. Não importa quantas vezes vocês se enfrentam na mesma competição, acho que não é a mesma coisa”, disse o treinador, que admitiu pedir ‘dicas’ para Sebastián Coates e Manuel Ugarte, que jogam no Campeonato Português.

“Portugal é uma equipe que se conhece há muito tempo, jogam juntos, conhecem o seu treinador e vivem juntos há muito tempo. É uma equipe muito boa, tem variedade de jogo, pode atuar no contra-ataque porque tem velocidade, pode dominar porque tem um jogo interno, é uma equipa completa”, analisou o adversário.

“O mais importante será o resultado, o que vamos buscar é o resultado. Para ir em busca disso, precisamos que o processo da partida seja o mais favorável para nós. Temos que melhorar alguns mecanismos que não conseguimos fazer contra a Coreia, que é a velocidade na circulação da bola.”

No Grupo H, Portugal lidera com três pontos, contra um de Coreia do Sul e Uruguai. Gana ainda não somou ponto no Mundial.