Demonstrando muita confiança em sua seleção, o técnico dinamarquês Kasper Hjulmand tratou de minimizar o favoritismo da França na coletiva de imprensa desta sexta-feira, ao falar de seu próximo adversário na Copa do Mundo do Catar. O alvo de sua declaração foi o astro francês do Paris Saint-Germain. “Sabemos como parar Mbappé.”

Nem mesmo os resultados da primeira rodada da chave foram capazes de diminuir a confiança do comandante europeu. Enquanto a França goleou a Austrália por 4 a 1, a Dinamarca ficou no empate sem gols com a Tunísia. O encontro de dinamarqueses e franceses acontece neste sábado.

“Não há nada a temer. Nós temos um plano para detê-lo. Sabemos como parar Mbappé. Em Copenhague, durante o último jogo que ganhamos contra a França criamos uma boa estrutura para neutralizá-los”, comentou.

Hjulmand mostrou estar atento ao principal atacante francês, antecipou que nenhum detalhe pode ser esquecido, mas aposta tanto nos seus jogadores, como no esquema tático. “Discutimos opções para minimizar as oportunidades que o Mbappé possa tem em campo. Sem dúvida, é um jogador muito difícil de ser marcado.”

Neste “jogo de xadrez” que vem se desenhando, Hjulmand disse estar atento a todo tipo de detalhe. Ele falou que a França teve baixas importantes provocadas por contusões, mas que ainda conta com atletas acima da média.

“Acho que podemos prejudicá-los. Já os vencemos e vamos tentar criar algumas oportunidades para fazê-los tremer novamente”, concluiu o treinador.