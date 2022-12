A eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar não deve mudar os rumos do comando técnico da seleção. Ignácio Alonso, presidente da entidade que comanda o futebol do país disse, em entrevista à Rádio Oriental, que a intenção é seguir com o técnico Diego Alonso no cargo de treinador.

“Vamos conversar e ver qual é a aspiração de cada um . A nossa(ideia) é que ele (Diego Alonso) continue no cargo. Já dissemos isso em cartas abertas antes da Copa do Mundo do Catar”, afirmou o dirigente esportivo.

Preocupado com a sequência do trabalho, Ignácio Alonso adiantou que tem pressa para definir a questão em função do calendário da seleção uruguaia. “Levantamos isso com o Diego e teremos uma definição nos próximos dias”. A urgência da entidade em acertar a questão tem relação direta com as Eliminatórias da próxima Copa do mundo. O início da disputa do torneio começa em março de 2023.

A eliminação da Copa do Mundo do Catar, que veio mesmo após a vitória de 2 a 0 do Uruguai sobre Gana, foi alvo de comentário de Ignácio Alonso. “Uma dor tremenda. Perdemos a chance de nos classificar por muito pouco. Poderíamos ter chegado, mas não aconteceu. O gol da Coreia saiu no final e não conseguimos fazer o terceiro”, lamentou.

Em entrevista coletiva logo após a eliminação do mundial, Diego Alonso foi evasivo sobre seu futuro à frente da seleção uruguaia. “Não é hora de falar sobre esse assunto”, comentou.

Com um empate, uma derrota e uma vitória na terceira rodada da fase de grupos do Mundial, o Uruguai terminou a sua participação em terceiro lugar na chave com quatro pontos. Portugal ficou com o primeiro lugar da chave e a Coreia do Sul garantiu a outra vaga.