O presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, Guo Shuqing, disse que as autoridades do país encerraram as investigações sobre os negócios financeiros de várias empresas de internet, outro forte sinal de que uma repressão regulatória de dois anos contra os gigantes da tecnologia da China pode estar diminuindo.

Guo afirmou à mídia estatal que o governo concluiu uma campanha para “retificar os negócios financeiros de 14 empresas de plataforma”, com apenas pequenos problemas a serem resolvidos. Guo, também secretário do partido do Banco Popular da China, acrescentou ainda que as autoridades procurariam fornecer mais apoio às empresas de tecnologia e trabalhar para tornar a supervisão do setor de tecnologia mais previsível no futuro.

No fim de semana, a gigante de tecnologia financeira Ant Group Co. disse que o bilionário chinês Jack Ma cederia o controle da empresa. A Ant, que pertence a um terço do Alibaba Group Holding Ltd. e opera a popular plataforma de pagamentos móveis Alipay, está reformulando suas operações desde que os reguladores chineses a forçaram a cancelar uma oferta pública inicial de grande sucesso em novembro de 2020.

Os reguladores começaram a suavizar seu tom a partir do início de 2022, quando as políticas lideradas por Pequim, incluindo tolerância zero para o Covid-19 e seus esforços para controlar suas empresas de internet, pesaram no crescimento econômico da China e pioraram a liquidação das ações chinesas. Em março, o czar econômico da China, Liu He, disse durante uma reunião com outros formuladores de políticas que os regulamentos deveriam ser aplicados de maneira transparente e previsível, especificando que qualquer política que pudesse afetar o mercado deveria ser coordenada primeiro com os reguladores financeiros. Fonte: Dow Jones Newswires.