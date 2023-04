Imagem ilustrativa (Valquir Aureliano)

O Procon de Maringá realizou pesquisa de preço sobre os ovos de Páscoa vendidos em estabelecimentos da cidade. Durante o levantamento, foram vistoriadas 11 lojas e comparados preços de 68 itens de seis marcas. O órgão de defesa do consumidor registrou diferença de até 108% no preço dos ovos de Páscoa. Não foram considerados preços promocionais e clube de descontos.

A maior diferença foi registrada em um produto de 120 gramas. Os preços variaram entre R$ 35,90 e R$ 74,90. “Tem muitas variedades de ovos de Páscoa e 108% é uma diferença bem considerável. Quem pesquisar antes, consegue comprar mais barato”, explica o coordenador do Procon, Flávio Mantovani.

O coordenador explica que os ovos de Páscoa têm características diferentes em relação aos outros produtos. Ele orienta que o consumidor pesquise os preços antes de comprar, identifique se os produto que vem com brindes, como brinquedos, tenha o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e verifique o estado de conservação, se o produto não está amassado, quebrado ou com a embalagem furada.

Também foi feita pesquisa de pescados para orientar o consumidor durante a Semana Santa, período em que o consumo de peixes aumenta. O levantamento foi realizado em 15 estabelecimentos, entre 23 e 30 de março, e registrou diferença de até 194,5% nos produtos. A sardinha registrou a maior variação entre os locais pesquisados.

Nos mercados, o preço do pacote de 800 gramas da sardinha inteira congelada variou entre R$ 6,28 e R$ 18,50. Nas peixarias, o quilo da sardinha eviscerada congelada foi encontrado por R$ 16,13, no local mais barato, e R$ 38,80, no mais caro, o que representa diferença de 40,6%. A primeira pesquisa, realizada no final de fevereiro, indicou maior diferença, de 150,9%, no quilo do filé de linguado congelado, com preços entre R$ 55 e R$ 138.