O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é hoje (20 de novembro). Os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia. Ao todo, serão 90 questões objetivas e a aplicação terá 5 horas de duração. No Paraná, são cerca de 145 mil inscritos para fazer o exame.



No Colégio Estadual Papa João Paulo I, no bairro Boa Vista, em Curitiba, o jovem André Gonçalves da Costa era um dos estudantes que “estreava” no Enem. Perguntado se estaria preparado para a prova, ele foi sincero: “Mais ou menos. É a primeira vez fazendo o Enem, quero cursar Ciências Contábeis e almejo conseguir uma nota boa”, disse o jovem.

Já Lucas Eduardo de Almeida Gomes, de 20 anos, contou ter a vontade de se tornar jornalista. “Minha pretensão é conseguir uma boa nota para ir para uma boa faculdade. Eu almejo ser jornalista e espero que dê tudo certo. Estudei na medida do possível, por conta da correria do dia a dia, mas acho que o que eu consegui estudar foi o suficiente.”

No primeiro dia de Enem, os participantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, cerca de 2,5 milhões, ou seja, 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos compareceram ao exame.

Os portões nos locais de provas abrem às 12h e fecham às 13h. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30. O horário é o de Brasília. . Os gabaritos das provas serão divulgados até o dia 23, na internet.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior em universidades públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.