Luciane Navarro/Divulgação

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), divulgou o ensalamento dos candidatos para o Vestibular 2022. A lista está por ordem alfabética e inclui os locais de prova em Ponta Grossa, Curitiba Cascavel, Castro, Irati, Umuarama, Palmeira, Maringá, Guarapuava, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Apucarana e Jacarezinho. Confira aqui.

É responsabilidade do candidato a verificação do seu local de provas, o número da inscrição, o número da turma e o local onde deve comparecer no dia 11 de dezembro. As provas serão aplicadas no domingo de manhã e à tarde.

O acesso às salas somente será permitido com a apresentação do documento oficial de identificação original. Não serão aceitas fotocópias, mesmo que autenticadas. O candidato que tiver recentemente o documento oficial de identificação extraviado, furtado ou roubado, somente terá acesso às salas de provas mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial (BO) original com registro circunstanciado da ocorrência. Neste caso, também deve ser levada uma fotocópia do BO, que será retida pela CPS. A identificação será feita pelas impressões digitais e com verificação da assinatura. É proibida a entrada ou a permanência de pessoas sem envolvimento com o vestibular no local de aplicação das provas.

No total, o Vestibular da UEPG oferta 1.495 vagas disponíveis para ingresso na instituição em 2023, nos setores de Ciências Exatas e Naturais, Engenharias, Ciências Agrárias e de Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Letras e Artes, e Ciências Jurídicas.

Nesta edição, a CPS registrou 7.751 inscritos, sendo 7.538 concorrentes e 213 treineiros – candidatos que estão se preparando para o vestibular, porém em fase de estudos, sem ter finalizado o Ensino Médio. A exemplo dos concursos anteriores, o curso de Medicina segue como o mais concorrido, com 191,545 candidatos por vaga, na cota universal.