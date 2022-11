Considerado o melhor jogador da partida entre Brasil e Suíça, o volante Casemiro está em alta com a torcida brasileira. Autor do gol que classificou a seleção para as oitavas de final, o jogador do Manchester United é um dos pilares do time comandado pelo técnico Tite.

A empolgação é tamanha que ele foi questionado por fãs da seleção, em ação de um dos patrocinadores da CBF, como ele se sente sendo o melhor volante do mundo. Antes de responder a pergunta, ele ri. “Bom, primeiro fico feliz por estar nessa discussão. Fico feliz que o pessoal me compare, que faço parte dessa lista e que as pessoas se lembrem do meu nome”, respondeu o meio-campista.

“Mas esse critério eu deixo pro povo, pros jornalistas, pra quem debate futebol. Não gosto de me colocar nesse lugar ou até mesmo de achar que eu sou (o melhor)”, finalizou o volante. Apesar da humildade, as atuações do atleta colocam ele entre um dos melhores camisas 5 das últimas décadas.

Multicampeão pelo Real Madrid, Casemiro formou um trio de meio-campistas históricos ao lado de Luka Modric e Toni Kroos. E, durante o jogo contra a Suíça, Neymar entrou na discussão e cravou em suas redes sociais: “Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo”.