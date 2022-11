Nada de discurso cauteloso e postura diplomática diante da seleção brasileira. Embalada pela vitória de 1 a 0 sobre Camarões, na estreia da Copa do Mundo do Catar, a Suíça anuncia que vai entrar em campo para enfrentar o Brasil pela segunda rodada do Grupo G disposta a jogar de igual para igual.

“Sabemos do desafio, mas não vamos nos esconder. Conhecemos nossa qualidade e do que somos capazes de mostrar”, afirmou o zagueiro Elvedi, que defende o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

Dono de um discurso confiante, o jogador suíço falou que não existe time imbatível no futebol e comentou ainda a ausência de Neymar para o duelo da próxima segunda-feira.

“Você pode vencer qualquer time do mundo. Estamos realmente prontos para essa partida. Sobre o Neymar, o desfalque não muda muita coisa. Vou dormir como sempre. Não vou dormir melhor porque o Neymar não vai jogar”, comentou o defensor.

Brasil e Suíça lideram o Grupo G após a vitória na primeira rodada. Durante a entrevista coletiva, Elvedi reconheceu o poder do elenco que o técnico Tite tem em mãos e falou sobre os cuidados que a sua seleção precisa ter em campo. A concentração, segundo ele vai ser fundamental para a obtenção de um bom resultado.

” A seleção brasileira é uma das favoritas ao título e tem um time muito forte. Sabemos que o treinador tem excelentes jogadores e um ou outro desfalque não deve ser problema”, comentou.