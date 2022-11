A jornada de caça por copos de cerveja levou dois torcedores da Inglaterra a terem uma das noites mais aleatórias de suas vidas, passando por uma visita a um palácio, passeio no carro de um sheik e até mesmo brincadeiras com um filhote de leão. Tudo começou com o anseio de Alex Sullivan e seu amigo John por cerveja, que saíram pelas ruas de Doha, capital do Catar, país-sede da Copa do Mundo, atrás da bebida, mas encontraram coisas bem diferentes.

Os amigos, torcedores do Everton, saíram em busca de cervejas e acabaram fazendo amizade com o filho de um sheik local. Segundo o próprio Alex Sullivan, em entrevista ao TalkSports, a dupla acabou convidada para o palácio.

Buscávamos algumas cervejas e eles disseram: ‘Vamos separá-las’, então pulamos na traseira de seu carro e acabamos em um grande palácio. Na parte de trás do local eles nos mostraram macacos e pássaros exóticos, foi surreal”, disse Sullivan, que registrou a aventura em sua conta do Snapchat.

Nos vídeos postados pelo inglês, ainda foi possível ver os torcedores do Everton brincando com um dos animais de estimação do local: um filhote de leão. O animal estava em sua jaula e saiu para brincar com os visitantes, que registraram o momento.

A dificuldade da dupla de encontrar bebidas alcoólicas no Catar se dá devido as restrições de comercialização e consumo do produto no país. A venda de cerveja, inclusive, foi tema polêmico nos dias que antecederam o início do Mundial. A pedido da família real, a venda de cerveja dentro e nos arredores dos estádios foi suspensa, sendo liberada apenas nas fan fest e em alguns hotéis.