Parecia que o Marrocos jogava em Casablanca ou Marrakech. No Al Thumama Stadium convertido em caldeirão rubro-verde – as cores da bandeira do país – os africanos deram tudo contra a Bélgica. Equilibraram a posse de bola, anularam Kevin de Bruyne, com uma marcação bem feita e, mais importante, marcaram os dois gols que definiram a surpreendente vitória sobre os favoritos.

“Nos sabíamos que tínhamos que fazer um jogo de alto nível contra uma das melhores seleções do mundo, disse o meia Azzedine Ounahi. “E com o apoio de nossa torcida nos sentimos, mesmo em casa.”

A torcida marroquina ficou com o grito de gol entalado na garganta no final do primeiro tempo. Uma falta cobrada pelo craque do time, Hakim Ziyech, chegou a estufar a rede belga. Mas o gol foi anulado por impedimento de Achraf Hakimi.

No segundo tempo, os marroquinos não abaixaram a cabeça. E acabaram premiados com um lance raro. Em uma outra falta, a cerca de 30 metros da meta belga, desta vez cobrada por Abdrkhamid Sabiri, o zagueiro Romain Saiss atrapalhou a visão do goleiro Courtois e a bola passou por baixo do braço dele.

“Jogar dando o máximo que podíamos, era tudo o que podíamos fazer para retribuir tanto apoio”, disse o meia Noussair Mazraoui. “Temos que nos manter concentrados”, diz Mazroui.