A última imagem de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo é a perfeita ilustração de como o astro português se sentiu após a eliminação para Marrocos nas quartas de final do Mundial do Catar. O astro deixou o campo aos prantos, no sábado, e, um dia depois, utilizou as redes sociais para comentar o assunto. Em postagem feita em sua conta no Instagram, ele lamentou ter dado adeus ao seu “maior sonho” com a camisa da seleção portuguesa.

Na publicação, Cristiano Ronaldo resgatou uma foto em que aparece cabisbaixo no gramado do Al Thumama Stadium e lamentou a eliminação. A Copa do Mundo do Catar deve ser a última do astro de 37 anos.

“Infelizmente, ontem, o sonho acabou. Não vale a pena reagir à quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país”, escreveu o atleta.

Ele afirmou que seu maior sonho era conquistar a Copa. “Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do mundo era o meu maior sonho”, disse.

“Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho”, escreveu.

Após ter sido titular nas primeiras três partidas da fase de grupos, Cristiano Ronaldo foi preterido pelo técnico Fernando Santos no mata-mata e começou as partidas de oitavas e quartas de final na reserva. Tudo começou quando o astro reclamou acintosamente ao ser substituído no duelo com a Coreia do Sul, pela fase de grupos, sendo flagrado dizendo a frase “que pressa do c* para me tirar”. Posteriormente, se recusou a treinar com os reservas, mostrando que não tinha aceitado a decisão do treinador.

Sem citar estas polêmicas diretamente, o jogador mandou um recado aos críticos ao afirmar que “jamais virou as costas aos companheiros e ao país”. “Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou… Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões”, registrou.

Em cinco participações em Copas (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), Cristiano Ronaldo disputou 21 jogos e marcou oito gols com a camisa da seleção portuguesa. Sua melhor colocação em Mundiais foi em 2006, na Alemanha, com uma quarta colocação.