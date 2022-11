Uma das melhores partes de toda Copa do Mundo é poder acompanhar quatro jogos diários de futebol na primeira fase do torneio. A overdose de esporte, no entanto, chega ao fim com a última rodada da fase de grupos do Mundial.

Se nas duas primeiras rodadas as partidas seguem um cronograma exato, com os jogos começando, respectivamente, às 7h, 10h, 13h e 16h, a última parte da etapa inicial do torneio mantém as quatro partidas diárias, mas as espalha em apenas dois horários: 12h e 16h.

A mudança pode parecer arbitrária para quem não conhece a história das Copas, mas existe um bom motivo para a decisão da Fifa. A ideia é que os jogos de um mesmo grupo ocorram no mesmo horário, evitando assim que seleções já entrem em campo eliminadas ou que equipes possam combinar resultados para passarem de fase ou derrubarem rivais.

A preocupação da Fifa não é teórica e existem casos que mostram como separar as partidas de um mesmo grupo em horários diferentes pode influenciar o resultado esportivo do torneio.

Em 1982, na Copa da Espanha, uma partida entre Alemanha e Áustria na última rodada do Grupo 2 foi tão escandalosa que se tornou conhecida como o “Jogo da Vergonha”. Formada por Alemanha, Áustria, Argélia e Chile, a última rodada do grupo colocaria Argélia contra Chile e Alemanha contra Áustria.

A partida entre a seleção chilena e a seleção argelina terminou com vitória africana e o resultado classificava provisoriamente a Argélia para a próxima fase. O jogo entre Alemanha e Áustria, no entanto, ocorreu após a partida da seleção argelina e, cientes do resultado do outro jogo, as equipes alemã e austríaca entraram em campo sabendo que uma vitória germânica por um ou dois gols classificava ambos os times para o mata-mata.

A seleção alemã abriu o placar aos 10 minutos e, durante o resto da partida, ambos os times se “recusaram” a jogar, trocando passes infrutíferos, enrolando e esperando o tempo acabar. As vaias das próprias torcidas tomaram o estádio e o episódio foi classificado como um vexame pela imprensa mundial.

Com a vitória germânica, Alemanha Ocidental e Áustria se classificaram e a Argélia foi eliminada do Mundial de 1982. Desde então, a Fifa passou a adotar jogos simultâneos na última rodada da fase de grupos.

DECIME QUÉ SE SIENTE

A mudança no regulamento pode ter vindo somente depois do ocorrido na Copa da Espanha, mas outros jogos também são apontados como escandalosos. Em 1978, no Mundial da Argentina, uma goleada da seleção da casa por 6 a 0 contra o Peru é motivo de polêmica até hoje.

Naquele ano, o torneio era dividido em fases e Argentina, Brasil, Polônia e Peru disputavam uma vaga na final. A seleção que terminasse em primeiro lugar do grupo se classificaria para a decisão.

Ao fim da segunda rodada, Brasil e Argentina estavam empatados em pontos e a última rodada definiria quem chegaria à final do torneio. A partida entre a seleção brasileira e a seleção polonesa estava marcada para a noite e o confronto entre a seleção argentina e a seleção peruana para manhã.

A Fifa, no entanto, mudou os horários do jogo de forma repentina e inverteu a ordem das partidas. Com isso, o Brasil jogaria primeiro. A seleção brasileira venceu a partida contra a Polônia por 3 a 1 e, quando a Argentina entrou em campo, sabia qual era o saldo necessário que deveria fazer para chegar à final.

Não bastasse a suspeita de manipulação por conta da própria entidade máxima do futebol, ainda existem indícios que indicam que o Peru facilitou a vitória da Argentina por 6 a 0. À época, ambos os países viviam sob uma ditadura militar e o Mundial era visto como uma forma de angariar apoio popular por parte do governo argentino.

Com o resultado positivo, a seleção comandada por Diego Maradona chegou a final e se sagrou campeã pela primeira vez na história do país.