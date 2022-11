De olho na classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo, Equador e Senegal fazem um jogo decisivo pela terceira rodada do Grupo A. Nesta terça-feira, às 12h, no Estádio Khalifa, em Doha, no Catar, quem vencer avança para a próxima fase. Com quatro pontos, a seleção sul-americana garante a classificação com um empate, mas um triunfo pode garantir a liderança da chave em caso de tropeço da Holanda diante do eliminado Catar. Em terceiro, com três pontos, os africanos necessitam dos três pontos pela vaga.

Nos dois jogos, o Equador esteve sob o comando de Enner Valencia, que marcou todos os gols da seleção. Dois na vitória na abertura contra o Catar e outro no empate com a Holanda. Já Senegal, mesmo com a derrota na estreia contra os europeus, fez um grande jogo e superou sem dificuldades os anfitriões na última rodada, por 3 a 1.

O Equador novamente tem como dúvida seu principal jogador. Com uma torção no joelho, Valencia é dúvida para o duelo. O atacante já era problema para o último confronto contra a Holanda e na partida acabou saindo de maca. Caso seja vetado, Sarmiento e Kevin Rodriguez brigam por uma vaga no meio campo, deixando Michael Estrada centralizado na frente.

O técnico Gustavo Alfaro comentou sobre a situação do seu principal jogador do mundial: “Enner, lamentavelmente, tem uma torção no joelho, mas não comprometeu os ligamentos. Ele fez exames e não foi apresentado nada a mais que isso. Mas, da mesma maneira que tem a torção no joelho, ele tem o coração ligado ao Equador. Tenho confiança que ele vai estar em campo”, disse o treinador, em tom otimista.

Sem Sadio Mané, principal jogador da seleção senegalesa, o técnico Alliou Cissé teve que manter o espírito competitivo da equipe sem sua principal estrela. O lateral-esquerdo Fodé Ballo-Touré voltou aos treinamentos e pode virar opção.

Precisando vencer para classificar, o treinador prega uma mentalidade vencedora e usa o Marrocos de exemplo. “O objetivo é fazer como o Marrocos. Foi uma vitória muito boa contra a Bélgica. Isso pode ser uma espécie de inspiração para nós, que precisamos ganhar. Parabenizo o Marrocos, seu técnico e seus jogadores”, concluiu Cissé.