Acabou a passagem do técnico Luis Enrique frente à seleção da Espanha. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou nesta quinta-feira a saída do treinador, que não suportou a dura eliminação da equipe nas oitavas de final na Copa do Mundo frente a Marrocos nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Os jogadores desperdiçaram todas as três cobranças.

“A RFEF agradece a Luis Enrique e toda a sua comissão técnica à frente da seleção nos últimos anos. A direção esportiva transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a seleção espanhola de futebol, com o objetivo de continuar com o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Henrique e seus colaboradores”, diz parte do comunicado emitido pela Federação.

Nele, o trabalho de Luis Enrique é elogiado, mas não foi o suficiente para mantê-lo no cargo. “O técnico conseguiu dar um novo fôlego à seleção desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol. Luis Enrique qualificou-se para duas Final Four da Liga das Nações da Uefa, das três que disputou como treinador; e chegou às semifinais da Euro 2020 com cunho próprio e com estilo definido. Ele optou por jovens talentos e tem semeado esperança no futuro da seleção espanhola”, finalizou.

Em entrevista coletiva, após a eliminação diante do Marrocos, Luis Enrique já havia indicado o seu desligamento da seleção. “Não posso falar nada sobre o meu futuro porque não sei, não é o momento de falar do meu futuro. O meu contrato está para terminar, mas estou muito confortável com o presidente e com o Molina (diretor esportivo da seleção espanhola) e, se dependesse de mim e pelo amor que recebi, continuaria por toda a minha vida, mas não é o caso. Tenho que pensar no que é melhor para a seleção nacional e para Luis Enrique.”

O treinador também chegou a ser defendido pelos jogadores. Ferran Torres, por exemplo, também sugeriu a permanência de Luis Enrique na Espanha. “Por mim ele ficaria aqui para sempre, é o técnico ideal para a seleção”, explicou o atacante do Barcelona e genro do treinador. O atleta namora uma de suas filhas.

A Espanha começou a Copa do Mundo fazendo 7 a 0 na Costa Rica e dando a impressão que seria a equipe a ser batida no torneio, mas ficou no empate por 1 a 1 com a Alemanha e perdeu para o Japão por 2 a 1. Não ganhou mais. A eliminação aconteceu frente a Marrocos.

Durante toda a competição, Luis Enrique mostrou um lado irreverente, muito participativo em “lives”. Uma delas viralizou ao afirmar que a Espanha jogava o futebol mais bonito da Copa do Mundo e alfinetou França e Brasil. Curiosamente, acabou sendo eliminado do torneio na partida seguinte ao discurso.

A delegação espanhola já voltou a Madri cabisbaixa e pouco falou com a imprensa. Luis Enrique tinha contrato com a seleção apenas até o final da Copa do Mundo.