Minutos depois de confirmar a saída do técnico Luis Enrique, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou o novo treinador, que comandará a equipe no ciclo para a Copa de 2026. O escolhido pela entidade foi Luis de la Fuente Castillo, que estava no comando a equipe sub-21 nacional. O conhecimento dos jovens atletas foi essencial na escolha, já que a seleção conta com várias promessas do futebol do país.

“A RFEF escolheu Luis de la Fuente como o novo treinador da seleção nacional. O diretor esportivo, José Francisco Molina, transferiu um relatório ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a escolha do técnico lariojano, até o momento técnico Sub-21, para liderar a nova etapa que se inicia após o Mundial Copa do Catar”, diz parte do comunicado emitido pela federação.

A nomeação oficial do novo treinador acontecerá na próxima segunda-feira. Luis de la Fuente fará sua estreia em março na fase de qualificação da Eurocopa de 2024, na Alemanha, e dirigirá suas duas primeiras partidas contra Noruega e Escócia.

“Luis de la Fuente administrou com sucesso nas categorias inferiores da Seleção Nacional desde sua chegada à RFEF. Em 2015, foi proclamado campeão europeu com a seleção sub-19. Em 2018, foi medalhista de ouro nos Jogos do Mediterrâneo com a seleção sub-18. Posteriormente, em julho de 2018 foi nomeado treinador dos Sub-21 e um ano depois, em 2019, sagrou-se campeão europeu na Itália, conquistando a quinta vitória da Espanha ao vencer na final a Alemanha. O treinador também é medalhista de prata olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020”, completa o comunicado da entidade.

Luis de la Fuente tem 61 anos e soma passagens por Athletic Bilbao e Alavés, antes de iniciar a sua longa trajetória pelas categorias de base da Espanha. O técnico assume logo após a eliminação da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo frente ao Marrocos, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.