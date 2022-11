Uma das seleções com o futebol mais atraente na primeira fase, a Espanha tenta definir sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo diante do Japão, que chamou a atenção ao derrotar a Alemanha na estreia, mas viu o feitiço ser usado contra o feiticeiro frente à Costa Rica. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo E.

A Espanha começou a sua campanha fazendo impiedosos 7 a 0 diante da Costa Rica. Contra a Alemanha, cedeu o empate por 1 a 1 no final, e viu a classificação ser adiada, além de dar sobrevida ao rival. Apesar disso, é a líder do Grupo E, com quatro pontos, diante de três de Costa Rica e Japão e apenas um dos alemães.

O Japão, por sua vez, começou surpreendendo a Alemanha, de virada, por 2 a 1. Depois de surpreender a gigante tetracampeã, jogava para antecipar a classificação, mas perdeu para a Costa Rica por 1 a 0. Agora, ainda confiante, precisará superar a Espanha, campeã mundial de 2010, para ficar com a vaga. Um empate ainda poderá levar o time japonês para as oitavas, desde que o outro jogo do grupo, entre Costa Rica x Alemanha, também termine em igualdade.

Japão e Espanha nunca se enfrentaram em uma Copa, mas já jogaram em quatro oportunidades, sendo três em Olimpíadas e uma em amistoso, com uma vitória japonesa, dois empates e um triunfo espanhol, este na prorrogação, em 2021.

Apesar da derrota para a Costa Rica, o técnico Hajime Moriyasu não deve fazer muitas mudanças no Japão, já que confia em uma exibição parecida com a que teve contra a Alemanha. A principal dúvida é em cima do atacante Asano, que enfim poderá ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Asano mudou o destino do Japão no jogo contra a Alemanha e entrou muito bem diante da Costa Rica, apesar do revés. Caso a mudança seja confirmada, entrará na vaga de Ueda, ou até na de Soma, a fim de deixar o time ainda mais ofensivo. Já o volante Wataru Endo e o lateral-direito Hiroki Sakai ficaram de fora dos últimos treinamentos, mas não devem ser problema.

“Estamos indo em busca da vitória, é tudo o que precisamos pensar. Vencer a Alemanha não significa que podemos vencer a Espanha, ambas as equipes ganharam a Copa do Mundo e temos muito respeito por elas, mas vencemos a Alemanha”, lembrou o treinador.

Do outro lado, Luis Enrique tem poupado Gavi das atividades. O atacante de apenas 18 anos sentiu dores musculares, mas deverá estar em campo no jogo decisivo para a Espanha. O treinador indicou que colocará em campo a sua força máxima.

A única dúvida é em cima do volante Busquets, que está pendurado com cartão amarelo. Para não correr risco de perder um dos líderes do elenco, Luis Enrique estuda poupá-lo. “Contemplo isso como um show. É como eu interpreto o futebol. Nos times em que estive, eu sempre tentei atacar, mas entendo que outros treinadores interpretem de outra maneira. É a minha filosofia. Se perdemos, perdemos. Trinta e uma seleções vão perder. Mais do que o resultado, estamos concentrados no percurso, embora o otimismo pareça excessivo. Temos que seguir pensando que somos os melhores, até que nos mostrem o contrário”, pregou o treinador.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO X ESPANHA

JAPÃO – Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Morita, Endo, Soma, Kamada e Doan; Ueda (Asano). Técnico: Hajime Moriyasu.

ESPANHA – Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri

e Asensio; Dani Olmo e Ferrán Torres. Técnico: Luis Enrique.

ÁRBITRO – Víctor Gomes (África do Sul).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Doha.