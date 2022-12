O último dia das oitavas de final da Copa do Mundo começará com o duelo entre Marrocos e Espanha, às 12h, Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar. Os espanhóis são os grandes favoritos, mas chegam com sinal de alerta ligado para evitar outra surpresa desagradável, pois já não terminaram na liderança de seu grupo com derrota para o Japão. Os marroquinos foram líderes e buscam vaga nas quartas pela primeira vez na história. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Portugal e Suíça, que jogam às 16h.

Apesar do favoritismo, a Espanha terminou em segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos e atrás do Japão, enquanto Alemanha e Costa Rica foram eliminadas. O Marrocos, ainda invicto, foi o líder do Grupo F, com sete pontos, à frente de Croácia, Bélgica e Canadá. A última e única vez que o selecionado africano chegou ao mata-mata foi há 36 anos, em 1986.

O Marrocos não conta com suspensos, embora os volantes Amrabat e Sabiri estejam pendurados. A tendência é manter a base do time e corrigir o posicionamento. Além dos ajustes táticos e da atenção com os jogadores decisivos da seleção rival, o técnico Walid Regragui vem tomando precauções para cuidar também da parte psicológica dos jogadores, que não estão acostumados com tanta pressão.

Regragui acredita em uma “bonita surpresa” no duelo em que o Marrocos vai desafiar o favoritismo espanhol. “Estamos preparados para essa partida, sabemos da qualidade do nosso adversário, mas temos virtudes para buscar o nosso objetivo. Se conseguirmos eliminar a Espanha vai ser uma bonita surpresa para todos nós”, afirmou o técnico, contando com o apoio maciço da torcida marroquina.

Assim como o adversário, o técnico Luis Enrique não tem desfalques e deve manter a escalação da Espanha. Apenas o volante Busquets foi advertido com um cartão amarelo. Depois de perder para o Japão, por 2 a 1, a seleção espanhola está “vacinada” contra surpresas e sabe que não terá um jogo fácil.

Luis Enrique admitiu o bom momento adversário, mas não alterou o objetivo de seu time. “Marrocos é uma das equipes mais aptas neste campeonato. Se alguém menospreza Marrocos, não é a Espanha. Eles são uma das seleções mais motivadas da Copa do Mundo e foram os primeiros em um grupo muito difícil. Mas estou convencido de que vamos conseguir mais méritos. O objetivo é jogar os sete jogos”, projetou.