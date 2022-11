A Espanha contou com gols de seus jovens talentos para superar a Jordânia por 3 a 1 nesta quinta-feira, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo do Catar. Ansu Fati e Nico Williams, ambos de 20 anos, e Gavi, de 18, balançaram as redes e construíram o placar, fechado nos minutos finais por um solitário gol jordaniano de Al-Dardour. Em outro amistoso envolvendo um participante do Mundial, o Marrocos venceu a Geórgia por 3 a 0, com direito a um golaço do campo de defesa marcado por Ziyech.

No gramado do Estádio Internacional de Amã, capital da Jordânia, a seleção espanhola mostrou bastante qualidade do meio para frente. Os barcelonistas Ansu Fati e Gavi, ao lado do rival merengue Marco Asensio, mostraram entrosamento, driblaram, trocaram bons passes e envolveram os modestos anfitriões durante a maior parte do tempo em que estiveram em campo.

De volta à equipe nacional após levantar grandes expectativas em 2020 e ter o desenvolvimento atrapalhado por lesões, Ansu Fati voltou a empolgar os torcedores espanhóis ao acertar um chute caprichado para abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. A rede voltou a ser balançada aos dez da etapa final, quando Gavi ficou com a sobra e chutou no canto direito. Aos 39, Nico Williams recebeu belo passe de Yeremi Pino e ampliou. Nos acréscimos, Al Dardour diminuiu.

A Espanha está no Grupo E da Copa do Catar, ao lado de Costa Rica, Alemanha e Japão. A estreia está marcada para as 13 horas (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, no Estádio Al Thumama, onde enfrenta a Costa Rica.

GOLAÇO NOS EMIRADOS

Também nesta quinta, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, o atacante Ziyech, do Chelsea, arriscou um chute do campo de defesa, após um passe errado dos adversários, e marcou o segundo gol da vitória por 3 a 0 do Marrocos sobre a Geórgia. Os marroquinos também balançaram as redes com En Nesyri e Boufal.

Autor do golaço, Ziyech quase ficou fora da Copa do Mundo por causa de um desentendimento com Vahid Halilhodzic, antigo treinador do Marrocos. Halilhodzic acusava o atacante de indisciplina e se recusava a convocá-lo, mas acabou demitido e substituído por Walid Regragui, em agosto, três meses antes da Copa. O novo treinador trouxe o jogador do Chelsea de volta para o grupo.

Integrante do Grupo F do Mundial, Marrocos estreia contra a vice-campeã Croácia, no dia 23. Participante da mesma chave, o Canadá esteve em campo nesta quinta e fez 2 a 1 no Japão, que jogará a Copa no mesmo grupo que a Espanha.