Um esquema envolvendo 14 mil agentes está sendo planejado pelas autoridades em todo o território francês para garantir a segurança dos torcedores neste domingo, quando acontece a final da Copa do Mundo do Catar, entre França e Argentina. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo ministro do Interior Gérald Darmanin.

Pontos tradicionais de concentração de torcedores como a avenida Champs-Élysées, serão bloqueados para o tráfego de veículos a fim de facilitar o acesso de pedestres e viabilizar também o monitoramento da situação.

Os cuidados em relação à segurança não se restringem somente à final de domingo. Neste sábado, quando será disputada a decisão do terceiro lugar da competição, entre Marrocos e Croácia, 12.840 policiais serão destacados dentro do programa de segurança planejado.

Na última quarta-feira, quando a França superou Marrocos por 2 a 0, pelas semifinais, e se garantiu na disputa do título da Copa do Mundo, as autoridades destacaram um efetivo de dez mil homens para garantir a segurança. Mesmo assim, vários incidentes foram registrados.

Em Montpelier, cerca de 250 torcedores foram presos e a polícia teve trabalho para tentar controlar a situação. No incidente mais grave do dia, um adolescente de 14 anos morreu atropelado por um carro que estava em alta velocidade.