Um fato tem chamado a atenção nos jogos da Copa do Mundo do Catar nesta primeira rodada: boa parte dos estádios apresentam muitos lugares vazios em suas numeradas. Os clarões dos assentos são visíveis em todos os setores das arenas. Partidas como Catar x Equador (abertura do Mundial) e Senegal x Holanda tiveram recordes de público e capacidade máxima anunciada pela Fifa em um primeiro momento, mas as imagens registraram muitas cadeiras vagas.

Na partida inaugural da Copa do Mundo, a reportagem do Estadão registrou cadeiras vazias no Estádio Al Bayt em alguns setores. Até mesmo durante a cerimônia de abertura, pôde-se constatar assentos desocupados. Inicialmente projetado para acomodar 60 mil torcedores, ele recebeu, segundo a Fifa, mais de 67 mil pessoas. Os dados conflitavam com as imagens registradas no local. O mesmo ocorreu na segunda partida do Grupo A, entre Senegal x Holanda, no Estádio Al Thumama.

Nesta terça-feira, a entidade anunciou que a capacidade máxima dos estádios do Catar foram alterados – fato que explicaria os assentos vazios na maioria dos jogos da primeira fase. Os números oficiais passaram a ser os segjuintes: Al Bayt (68.895), Khalifa Internacional (45.857), Al Thumama (44.400), Ahmad Bin Ali (45.032), Lusail (88.966), 974 (44.089), Cidade Educacional (44.667) e Al Janoub (44.325). Todos tinham capacidades ‘redondas’ de público, de 40 mil a 60 mil lugares. O Lusail receberia 80 mil.

Antes do início da Copa do Mundo, a Fifa havia anunciado uma carga recorde de ingressos vendidos para a competição. O Estadão publicou: ‘A Fifa anunciou neste 3 de outubro que 2,7 milhões de ingressos foram vendidos para a Copa do Mundo. O Brasil é o nono país que mais adquiriu bilhetes, com um total de 39.546 até o último dia 30 de setembro – Catar, Estados Unidos e Arábia Saudita lideram a procura por ingressos, com 947 mil, 146 mil e 123 mil, respectivamente”. A Fifa informou mais tarde que as vendas chegaram a mais de 3 milhões de entradas.

Os números oficiais, antes da atualização na capacidade dos estádios desta semana, refletiam a reserva de lugares para jornalistas e patrocinadores. Nas primeiras partidas, a entidade percebeu que esse espaço reservado era maior do que o necessário. Dessa forma, a capacidade geral dos estádios saltaram de 380.000 para 426.221.

Relatos de jornalistas que cobrem a Copa do Catar dão conta de que há muitos torcedores locais e dos países próximos ao Catar. Os locais também estão nas ruas e nas imediações dos estádios, vestindo camisas de diferentes seleções.